A sajtó szabadságáért tüntet a Momentum

[{"available":true,"c_guid":"8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","shortLead":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","id":"20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6.jpg","index":0,"item":"37d362cd-5647-4d6d-9d74-9e366e7415a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","timestamp":"2025. május. 15. 08:58","title":"Hordó alakban lévő rotorokkal emelkedik a levegőbe ez az egészen egyedi jármű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89aaf1b9-4a79-4a29-b851-d3c178291486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A De Tomaso P72-t egy amerikai eredetű kompresszoros V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A De Tomaso P72-t egy amerikai eredetű kompresszoros V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20250515_mualkotasnak-beillo-kezi-valtoval-tamad-a-legujabb-olasz-sportkocsi-de-tomaso-p72","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89aaf1b9-4a79-4a29-b851-d3c178291486.jpg","index":0,"item":"b73e59a1-8840-4709-a78b-6d0f9437aa58","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_mualkotasnak-beillo-kezi-valtoval-tamad-a-legujabb-olasz-sportkocsi-de-tomaso-p72","timestamp":"2025. május. 15. 08:41","title":"Műalkotásnak beillő kézi váltóval támad a legújabb analóg olasz sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n alkalmaztak. A kezelés egy jobb élet lehetőségét kínálja számára.","shortLead":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n...","id":"20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d.jpg","index":0,"item":"3b7772c3-8631-4bb7-af67-1fe52eabbbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","timestamp":"2025. május. 16. 10:03","title":"A világon először kezeltek génszerkesztéssel egy csecsemőt, és úgy tűnik, bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","shortLead":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","id":"20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f.jpg","index":0,"item":"cb74fef5-034b-4d22-9a41-de9df2d9f58d","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","timestamp":"2025. május. 16. 12:19","title":"Szentkirályi megígérte, hogy a kormány kifizeti az új budapesti villamosokat és felújítja a szentendrei HÉV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták a súlyos korrupcióval vádolt volt elnök, Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződésüket – tudta meg a HVG. Ráadásul a kar mintha szabotálta volna a perben a bizonyítást, vízbetörésre, hálózati hibára, túlmelegedésre hivatkozva.","shortLead":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták...","id":"20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736.jpg","index":0,"item":"f10acea8-8c38-4960-8fee-cbcd0141247d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 07:01","title":"Több mint egymilliárd forint megfizetésére kötelezték a végrehajtói kart egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","id":"20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"9eef7918-1238-4f65-a0a9-35abc70b1d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","timestamp":"2025. május. 16. 12:45","title":"Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly veszély leselkedik a felhasználókra a Google Chrome-ban, de jó hír, hogy egy kattintással orvosolható.","shortLead":"Komoly veszély leselkedik a felhasználókra a Google Chrome-ban, de jó hír, hogy egy kattintással orvosolható.","id":"20250516_googlke-chrome-bongeszo-veszfrissites-biztonsag-fiokadatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"732133d2-f1d1-46a1-b161-dff3d1280cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_googlke-chrome-bongeszo-veszfrissites-biztonsag-fiokadatok","timestamp":"2025. május. 16. 11:03","title":"Vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, ellophatják a fiókját, ha nem telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]