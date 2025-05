Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","shortLead":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","id":"20250517_izrael-gaza-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953.jpg","index":0,"item":"6c3fbf7a-12fe-4e9d-a81a-d1b42ea63d40","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_izrael-gaza-tamadas","timestamp":"2025. május. 17. 11:48","title":"Trump hazautazott, Izrael támadásba lendült Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple minden eddiginél vékonyabb iPhone-ja, az iPhone 17 Air. Most egy újabb hír szivárgott ki a mobilról.","shortLead":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple...","id":"20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"c34be670-8672-4317-a280-964869d10e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","timestamp":"2025. május. 18. 14:43","title":"Nagyon kicsi akkumulátort kaphat az iPhone 17 Air, de állítólag nem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban kiderül, hogy az áramkör nem csupán a játékok és a mesterséges intelligencia esetén jeleskedik. Ezek a vizsgálatok egyébként arra is rámutatnak, miért érdemes kombinált (kis- és nagybetűk, számok) jelszavakat használni.","shortLead":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban...","id":"20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d.jpg","index":0,"item":"0d27e6c7-4f67-4262-80c3-90f546fb345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","timestamp":"2025. május. 17. 10:03","title":"8 számjegyű jelszó feltörése? Ennek meg sem kottyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak meg”, a bukás veszélye már közvetlen a kormányfőre nézve.","shortLead":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak...","id":"20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6.jpg","index":0,"item":"389f68b4-8551-4042-beaf-d95db0b41f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. május. 17. 12:28","title":"Tölgyessy: Megbillenőben a Fidesz, a veszély hatalmas érzete miatt jöttek elő a törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv energiamenedzselő rendszeréről. A tudósok érdeklődése indokolt, az agy ugyanis mindössze a testsúly 2 százalékát teszi ki, viszont 20 százalékkal részesedik a szervezet energiafogyasztásából.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv...","id":"20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3.jpg","index":0,"item":"d44d143d-1971-4bfd-be72-be227cfb3044","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","timestamp":"2025. május. 16. 16:15","title":"3x3x3 mm-es kockákra szeleteltek egy emberi agyat, és megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e2d79-97c4-4722-a04b-0ccbc5a79d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és elindult a szemből érkező vonat irányába.","shortLead":"Az egyik szerelvény vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és elindult a szemből érkező vonat irányába.","id":"20250517_gysev-vonat-vasvar-zalaszentivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a74e2d79-97c4-4722-a04b-0ccbc5a79d08.jpg","index":0,"item":"31b214a8-2303-4ad5-aeb9-214cd6b48c57","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_gysev-vonat-vasvar-zalaszentivan","timestamp":"2025. május. 17. 21:30","title":"Egymással szembe ment két vonat Vasvárnál, pár száz méteren múlt a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","shortLead":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","id":"20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3.jpg","index":0,"item":"963b313d-ab93-4f1c-8e6b-4d8b07c7fdfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","timestamp":"2025. május. 17. 09:24","title":"Nemes Jeles László Hollywood két feltörekvő sztárjával forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","shortLead":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","id":"20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14.jpg","index":0,"item":"7f059283-73b5-47c7-8148-88386461648d","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","timestamp":"2025. május. 16. 17:05","title":"„Trump, tedd továbbra is naggyá Amerikát!” – mondta kivégzése előtt a sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]