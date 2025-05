Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8456be00-b33a-42e2-add6-65f25eb20f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 66 ezer tonna élelmiszerről lehet szó, amelynek összértéke 98 millió dollár körül van.","shortLead":"Nagyjából 66 ezer tonna élelmiszerről lehet szó, amelynek összértéke 98 millió dollár körül van.","id":"20250516_Tonnaszamra-rohad-a-raszoruloknak-szant-etel-mert-Trumpek-megszuntettek-a-segelyprogramokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8456be00-b33a-42e2-add6-65f25eb20f15.jpg","index":0,"item":"6aa122b8-c983-4e8d-8a51-7c8405a554cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Tonnaszamra-rohad-a-raszoruloknak-szant-etel-mert-Trumpek-megszuntettek-a-segelyprogramokat","timestamp":"2025. május. 16. 13:17","title":"Tonnaszámra rohad a rászorulóknak szánt étel, mert Trumpék megszüntették a segélyprogramokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása nélkül újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása...","id":"20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"305b61b3-0fe5-4d7f-a696-22d27359eccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","timestamp":"2025. május. 16. 12:13","title":"Megindokolta a bíróság, hogy miért engedték ki Kiss Lászlót a letartóztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos kérdésben, a gázai háború és az iráni atomprogram ügyében. Viszont komoly etikai aggályokat vet fel, hogy az amerikai elnök családi vállalkozása a meglátogatott országok kormányaihoz köthető cégekkel zsíros üzleteket üt nyélbe.","shortLead":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos...","id":"20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c.jpg","index":0,"item":"c9bed325-3ea0-452d-812d-cc1a6db9de01","keywords":null,"link":"/360/20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","timestamp":"2025. május. 16. 12:20","title":"Trump közel-keleti útja: diplomácia és összeférhetetlenség egy ajándék Boeing árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce067e6-54da-41af-9cfc-238e10ac8ea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány már nem finanszírozza a napközis táborokat, ezért csak az ottalvós táborok szervezésére lesz lehetőség.","shortLead":"A kormány már nem finanszírozza a napközis táborokat, ezért csak az ottalvós táborok szervezésére lesz lehetőség.","id":"20250516_Megszunhet-a-napkozis-Erzsebet-tabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ce067e6-54da-41af-9cfc-238e10ac8ea5.jpg","index":0,"item":"69509b60-7d80-490a-b3eb-3fbc217fb39e","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megszunhet-a-napkozis-Erzsebet-tabor","timestamp":"2025. május. 16. 07:30","title":"Megszűnhet a napközis Erzsébet-tábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akárcsak Ferenc pápa, az utóda is bevándorlók leszármazottja, most kiderült, honnan érkeztek a felmenői az Egyesült államokba. ","shortLead":"Akárcsak Ferenc pápa, az utóda is bevándorlók leszármazottja, most kiderült, honnan érkeztek a felmenői az Egyesült...","id":"20250517_XIV-Leo-papa-bevandorlok-csaladfa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b7d52794-5b69-4477-9eb6-544e0da8b56c","keywords":null,"link":"/elet/20250517_XIV-Leo-papa-bevandorlok-csaladfa","timestamp":"2025. május. 17. 15:21","title":"Feltérképezték XIV. Leó pápa családfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad39efc-d90f-4293-9032-b19deae6bbf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha baj van, akkor foghatják a fejüket. ","shortLead":"Ha baj van, akkor foghatják a fejüket. ","id":"20250517_hatezer-forintba-kotelezo-biztositas-roller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bad39efc-d90f-4293-9032-b19deae6bbf4.jpg","index":0,"item":"9d84b11e-6476-4758-ac7b-bd59756a92c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_hatezer-forintba-kotelezo-biztositas-roller","timestamp":"2025. május. 17. 08:25","title":"Évente hatezer forint, de amíg nincs nyilvántartás, sokan nem fizetik a rollerbiztosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Feladatának tekintette”, hogy a többségében keverék fajtájú kutyákat az utcáról, valamint gyepmesteri telephelyekről megmentse.","shortLead":"„Feladatának tekintette”, hogy a többségében keverék fajtájú kutyákat az utcáról, valamint gyepmesteri telephelyekről...","id":"20250516_78-kutyat-tartott-Zalaszentgroton-egy-no-21-allat-tetemet-fagyasztokban-tarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c.jpg","index":0,"item":"7cb5f479-8b98-45d2-ad0a-dfa9ad6816e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_78-kutyat-tartott-Zalaszentgroton-egy-no-21-allat-tetemet-fagyasztokban-tarolta","timestamp":"2025. május. 16. 11:06","title":"78 kutyát tartott Zalaszentgróton egy nő, 21 állat tetemét fagyasztókban tárolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv energiamenedzselő rendszeréről. A tudósok érdeklődése indokolt, az agy ugyanis mindössze a testsúly 2 százalékát teszi ki, viszont 20 százalékkal részesedik a szervezet energiafogyasztásából.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport szó szerint felkockázott egy agyszeletet, hogy információkat nyerjen a szerv...","id":"20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b586763b-37e7-4856-8143-bf27f752eff3.jpg","index":0,"item":"d44d143d-1971-4bfd-be72-be227cfb3044","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-mitrobrain-map-felkockazott-agy-terkep-energia","timestamp":"2025. május. 16. 16:15","title":"3x3x3 mm-es kockákra szeleteltek egy emberi agyat, és megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]