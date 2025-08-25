A Szuverenitásvédelmi Hivatal kikutatta, hogy a magyarok szerint mely külföldi hatalom akarja befolyásolni a belpolitikát

Szigorúbb fellépést vár az európai emberek 87 százaléka a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn az MTI-vel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült, 27 európai országra kiterjedő nemzetközi közvélemény-kutatás eredményét ismertetve.

A kutatás során a választópolgárok hozzáállását vizsgálták „a külföldi államok befolyásával” és „a választásokba való beavatkozási kísérletekkel” kapcsolatban. Arra jutottak, hogy

az európai közvélemény – és különösen a magyarok – a külföldi befolyásolás legfőbb szereplőjeként a nyugat-európai, illetve brüsszeli politikai elit által leggyakrabban emlegetett Kína és Oroszország helyett az Egyesült Államokra tekintenek.

A magyar válaszadók az európai átlagot meghaladó mértékben (83 százalék) érzik úgy, hogy az Egyesült Államok beavatkozik hazájuk belpolitikai folyamataiba – állítják.

Az ismertető szerint a felmérés az „USAID-botrány” kirobbanása után készült. Az USAID az Egyesült Államok legnagyobb segélyszervezete, amelynek működését első intézkedései egyikeként függesztette fel Donald Trump amerikai elnök. Orbán Viktor ennek nyomán azt közölte: „Azt hiszem, a világ hálával tartozik az Donald Trump elnöknek, amiért leleplezte és véget vetett ennek a sötét összeesküvésnek”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal különös módon vizsgálta már Schmidt Mária adatigénylésekről szóló beadványát, az Átlátszót és a korrupcióellenes Transparency Internationalt, valamint a kormánynak nem kedvező eredményre jutó közvélemény-kutatókat is. Nem vizsgálták viszont Oroszország esetleges befolyásolási kísérleteit a hekkertámadások, valamint annak ellenére sem, hogy Magyarország rendre Vlagyimir Putyin érdekeinek megfelelően lobbizik az Európai Unióban.