A Szuverenitásvédelmi Hivatal kikutatta, hogy a magyarok szerint mely külföldi hatalom akarja befolyásolni a belpolitikát
A Lánczi Tamás vezette szerv szerint a választások tisztaságáért is sokan aggódnak.
HVG
Szigorúbb fellépést vár az európai emberek 87 százaléka a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn az MTI-vel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült, 27 európai országra kiterjedő nemzetközi közvélemény-kutatás eredményét ismertetve.
A kutatás során a választópolgárok hozzáállását vizsgálták „a külföldi államok befolyásával” és „a választásokba való beavatkozási kísérletekkel” kapcsolatban. Arra jutottak, hogy
az európai közvélemény – és különösen a magyarok – a külföldi befolyásolás legfőbb szereplőjeként a nyugat-európai, illetve brüsszeli politikai elit által leggyakrabban emlegetett Kína és Oroszország helyett az Egyesült Államokra tekintenek.
A magyar válaszadók az európai átlagot meghaladó mértékben (83 százalék) érzik úgy, hogy az Egyesült Államok beavatkozik hazájuk belpolitikai folyamataiba – állítják.
Az ismertető szerint a felmérés az „USAID-botrány” kirobbanása után készült. Az USAID az Egyesült Államok legnagyobb segélyszervezete, amelynek működését első intézkedései egyikeként függesztette fel Donald Trump amerikai elnök. Orbán Viktor ennek nyomán azt közölte: „Azt hiszem, a világ hálával tartozik az Donald Trump elnöknek, amiért leleplezte és véget vetett ennek a sötét összeesküvésnek”.
A Fidesz és a Tisza Párt tábora stabilizálódott, így a pártnélküli szavazók meggyőzése lehet a választásig hátralévő hónapok legfőbb feladata – állította a politikai elemző a Szent István-programmal kapcsolatban.