Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin és az Európával ellenséges Trump Magyarország feje fölött dönt Kelet-Európa, benne Magyarország jövőjéről. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin...","id":"20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"070af048-b948-4890-988a-3b13badd8c7c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Szijjártó és Orbán realitása: Merjünk pondrók lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","shortLead":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","id":"20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"9b931b16-3284-4e11-8e18-bde5dbc28409","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","timestamp":"2025. február. 17. 13:37","title":"Saját testükkel védték gyerekeiket a Tátrában rájuk támadó medvétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez férhettek hozzá, az intézetnél jelenleg az adatok visszaállítása zajlik. Az biztos, hogy a munkatársak nem tudnak dolgozni, állnak a régészeti feltárások, és így azok a beruházások is, amelyek megkezdéséhez előzetes feltárásokra van szükség.","shortLead":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez...","id":"20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"b27e79c5-4400-45bb-8d72-01f7d2591491","keywords":null,"link":"/360/20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 12:36","title":"Hekkerek törték fel a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, érzékeny tervekhez juthattak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","shortLead":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","id":"20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"052d5f2f-07e4-49ac-b52b-b85bc3c399ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:10","title":"Váratlan fordulat: bejelentést ígér a Rákosrendezőről lecsúszó arab beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram kommentszekciójában. ","shortLead":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram...","id":"20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"25bd0ec0-cf20-45d1-b448-e8633e4858c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","timestamp":"2025. február. 17. 18:03","title":"„Nem tetszik” gomb jön az Instagramra, néhányan már nyomkodhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","shortLead":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","id":"20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4.jpg","index":0,"item":"8fe1f4c8-cfb0-41a4-9c9e-b184913a7769","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","timestamp":"2025. február. 17. 14:16","title":"Elkészült a váci Duna-híd hatástanulmánya, még a készítői szerint sem jó ötlet a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss...","id":"20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717.jpg","index":0,"item":"c18ff7fd-15a7-4dfc-a824-7f54e97f8cba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","timestamp":"2025. február. 17. 12:18","title":"Szorongáscsökkentés mellékhatások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]