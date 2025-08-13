A Szuverenitásvédelmi Hivatal is felbukkant az USA új emberi jogi jelentésében

Megjelent az Egyesült Államok friss emberi jogi jelentése, amit a Trump-kormányzat jelentősen átírt az utóbbi évekhez képest, valamint tartalom-csökkentés is történt, például megszűnt a dokumentumban az a szakasz, amelyben eddig az LMBTQ-emberek üldöztetettségének témájával foglalkoztak – írja a BBC.

A külügyminisztérium szerint az átalakításra és egyes részek eltávolítására azért volt szükség, hogy növeljék az olvashatóságot.

A jelentésnek van egy közel 20 oldalas része, ami csak Magyarországgal foglalkozik. Ebben többek között felmerül a februárban létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal, „amely a bűnüldöző szervek segítségével a külföldi szereplőkkel kapcsolatban álló szervezeteket vette célba” – írják. A szerzők megállapítása alapján hazánkban az alkotmány és a törvények biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a sajtó és más média képviselőit is, és a kormány általában tiszteletben tartja ezt a jogot. Szerintük a független média aktív volt és sokféle véleményt képviselt, de a kormány politikája és gyakorlata befolyásolta a közszolgálati médiát.

Kiemelnek két olyan vizsgálatot, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal indított el – egyet az Átlátszó, egyet pedig a Transparency International magyarországi szervezete ellen. Ahogyan írják, az SZH azt vizsgálta, hogy a szervezetek külföldi lobbihálózat érdekeit szolgálják-e. Felidézik, hogy októberben az SZH megállapította, hogy az Átlátszó külföldi pénzt fogadott el, és olyan tevékenységet folytatott, amelynek célja az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása volt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Lánczi Tamás nem jogász, ezért nem jogi értelemben állította, hogy a jelentésükben tények vannak Az Átlátszó által indított per tárgyalására mást küldött maga helyett a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője. Az azonban így is kiderült, hogy a „hírszerzés” és a „dezinformáció” szavakat is meglehetősen másként értelmezik a hivatalban, mint az megszokott.

„Egy komplex nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, és ezzel jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozott az országnak” – olvasható a jelentésben.

A dokumentum általános megállapításai között szerepel, hogy

az év sorén nem történt számottevő változás a hazai emberi jogi helyzetet tekintve,

nem érkezett hiteles jelzés jelentős emberi jogi visszaélésekről,

a kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és megbüntetése érdekében, és meghatározta azokat a területeket, ahol javulásra van szükség.

Lánczi Tamás: Feljelentést teszek az alkotmányos rendet veszélyeztető Fleck Zoltán ellen Az ELTE oktatójának kijelentéseit korábban a köztársasági elnök és Bayer Zsolt kormányközeli publicista is bírálta.

Nyitóképünkön Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője. Forrás: Túry Gergely