A Szuverenitásvédelmi Hivatal is felbukkant az USA új emberi jogi jelentésében

Megjelent az Egyesült Államok friss emberi jogi jelentése, amit a Trump-kormányzat jelentősen átírt az utóbbi évekhez képest, valamint tartalom-csökkentés is történt, például megszűnt a dokumentumban az a szakasz, amelyben eddig az LMBTQ-emberek üldöztetettségének témájával foglalkoztak – írja a BBC.
A külügyminisztérium szerint az átalakításra és egyes részek eltávolítására azért volt szükség, hogy növeljék az olvashatóságot.
A jelentésnek van egy közel 20 oldalas része, ami csak Magyarországgal foglalkozik. Ebben többek között felmerül a februárban létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal, „amely a bűnüldöző szervek segítségével a külföldi szereplőkkel kapcsolatban álló szervezeteket vette célba” – írják. A szerzők megállapítása alapján hazánkban az alkotmány és a törvények biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a sajtó és más média képviselőit is, és a kormány általában tiszteletben tartja ezt a jogot. Szerintük a független média aktív volt és sokféle véleményt képviselt, de a kormány politikája és gyakorlata befolyásolta a közszolgálati médiát.
Kiemelnek két olyan vizsgálatot, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal indított el – egyet az Átlátszó, egyet pedig a Transparency International magyarországi szervezete ellen. Ahogyan írják, az SZH azt vizsgálta, hogy a szervezetek külföldi lobbihálózat érdekeit szolgálják-e. Felidézik, hogy októberben az SZH megállapította, hogy az Átlátszó külföldi pénzt fogadott el, és olyan tevékenységet folytatott, amelynek célja az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása volt.
„Egy komplex nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, és ezzel jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozott az országnak” – olvasható a jelentésben.
A dokumentum általános megállapításai között szerepel, hogy
- az év sorén nem történt számottevő változás a hazai emberi jogi helyzetet tekintve,
- nem érkezett hiteles jelzés jelentős emberi jogi visszaélésekről,
- a kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és megbüntetése érdekében, és meghatározta azokat a területeket, ahol javulásra van szükség.
