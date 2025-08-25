Kiderült, hány magyar származású katona halhatott meg eddig az orosz–ukrán háborúban

Az ukrán hadseregben jelenleg 520-530 magyar származású katona szolgál, és eddig 72-77 magyar származású katona halhatott meg az orosz–ukrán háborúban

– közölte Ukrajna budapesti nagykövetsége a Magyar Hang megkeresésére, hozzátéve, hogy hivatalos adatok nincsenek, csak önkéntesek számításai állnak rendelkezésre.

„A legmagasabb rangot Robert Brovgyi »Magyar« (nyitóképünkön) tölti be, ő az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka” – írták. Emlékeztettek, hogy amikor Oroszország 2014-ben háborút indított Ukrajna ellen, a kárpátaljaiak közül egy magyar származású katona esett el elsőként, és a 2022-es invázió megindítása után is ez történt.

A Magyar Hang a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál is érdeklődött a fronton meghalt magyar származású katonák számáról, de kérdésükre nem kaptak választ.

A lap annak apropóján járt utána az Oroszország miatt meghalt magyarok számának, hogy Orbán Viktor nemrég azt mondta: semmi sem hatalmaz fel egyetlen államot sem arra a brutalitásra, ahogy Ukrajna bánt el Sebestyén Józseffel. A magyar kormány szerint Sebestyént ukrán toborzók verték agyon, halálának okai azonban azóta sincsenek tisztázva, és hivatalos bizonyítékok sincsenek az állításra.