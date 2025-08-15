Az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén

Az ukrán ombudsman megküldte a Szabad Európának Sebestyén József, a magyar kormány szerint kényszersorozása alatt agyonvert magyar katona halálának vizsgálati eredményét. Ebből az derül ki, hogy a jelentéshez az ukrán hadseregtől és az orvosszakértőtől is információkat kértek ki, arra utaló jel viszont nincs, hogy a kárpátaljai férfi családtagjait megkérdezték.

A levélben Jurij Kovbasa, az ombudsman munkatársa úgy fogalmazott: „az Ukrán Védelmi Minisztérium által a biztos kérésére szolgáltatott tájékoztatás szerint az 1979-ben született Joszipovics Sebesten ukrán állampolgárt (SEBESZTEN JOSZIP – az ukrán állampolgár külföldi utazásra jogosító útlevelének átírása szerint) 2025 júniusában az Ungvári Járási Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ mozgósítása során behívták katonai szolgálatra, és az Ukrán Fegyveres Erők (a továbbiakban: AFU) egyik katonai egységéhez küldték további szolgálatra.

2025. június 18-án Josip Sebesten engedély nélkül elhagyta a katonai egységet anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna a cselekmény okairól és indokairól. A rendelkezésre álló információk szerint 2025. június 24-én személyesen megjelent a Beregszász Központi Kerületi Kórház sürgősségi osztályán, ahol fekvőbeteg-kezelésre került. A nyújtott orvosi segítség ellenére 2025. július 6-án az igazságügyi orvosszakértői intézet megállapította a katona betegségben bekövetkezett halálát. Megállapították, hogy Josip Sebesten halálának okai nem álltak összefüggésben jogellenes cselekmények elkövetésével vagy katonai műveletekből eredő sérülésekkel.”

Levelét Jurij Kovbasa azzal folytatta, hogy “a Védelmi Minisztérium szerint a vizsgálat eredményei cáfolják Josip Sebesten ukrán állampolgár jogainak bármilyen megsértését a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a hadseregi egységnél (AFU) teljesített tényleges katonai szolgálata során.” A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat szerint pedig

halálának oka betegség volt, erőszakra utaló testi sérülés jelei nem mutatkoztak.”

Ahogy arra a Szabad Európa is rámutat, az ombudsman leveléből az látszik, hogy az ombudsman információkat kért a seregtől és az orvosszakértőtől, de annak a válasz szerint nincs nyoma, hogy megkérdezte volna a családtagokat és foglalkozott volna azzal az időszakkal, ami Sebestyén alakulatától való távozása és a kórházban való felbukkanása között történt.

Sebestyén József halála ügyében emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. A nyomozást a rendőrség folytatja le, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

A férfi haláláról július elején jelentek meg az első hírek a kormánymédiában, a magyar kormány azóta azt az álláspontot képviseli, hogy a kárpátaljai férfit kényszersorozás közben verték meg, a sérüléseibe halt bele. Az ügyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium berendelte Ukrajna Magyarországra delegált nagykövetét is. Az ukrán hadsereg azt állítja, a férfi halálát tüdőembólia okozata, és tagadják, hogy bántalmazták.

Több videó is megjelent az interneten, amelyeken Sebestyén láthatóan rossz állapotban van, ezeket a magyar miniszterelnök is megosztotta. Igaz, akadt olyan bejegyzése, ahol egy másik férfiról készült képekkel próbálta bizonyítani a Sebestyén Józseffel szemben elkövetett feltételezett erőszakot.

Rácz András Oroszország-szakértő korábban több bejegyzést is írt a témában. Álláspontja szerint annyi biztos, hogy a kárpátaljai férfi nem kapott megfelelő ellátást, de arra nincs bizonyíték, hogy megverték. Szerinte, ha lenne ilyen, azt már a kormánynak nyilvánosságra kellett volna hoznia, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Kijevnek már minden dokumentumot átadtak, de a források védelme miatt nem tették elérhetővé szélesebb körben.

Orbán Viktor korábban kijelentette, szankciós listára venné a Sebestyén József „haláláért felelős ukrán vezetőket”, és alapos vizsgálatot követelt Kijevtől. Az ukrán elnöki hivatal közölte, Volodimir Zelenszkij személyes felügyelete alatt vizsgálják ki Sebestyén halálának körülményeit. Amikor pedig Szijjártó Péter külügyminiszter azt állította, az ukránok elutasították a nyomozást, a kijevi Állami Nyomozó Iroda úgy reagált, „nem felelnek meg a valóságnak” a tárcavezető állításai.