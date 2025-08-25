Újabb 82 milliárd forintot tett az állam a paksi bővítésért felelős cégbe, már 700 milliárd forint fölött tartanak

82,6 milliárd forinttal megemelte a Paks II. Atomerőmű Zrt. alaptőkéjét a Külgazdasági és Külügyminisztérium – írta meg a 24.hu. Ez a huszonkettedik alkalom, hogy ilyen tőkeinjekció történik, összesen már 700 milliárd forintnál is több pénzt tettek a paksi bővítésre létrehozott cégbe.

A vállalat tavaly 2,4 milliárd forint nyereséggel zárt. Ugyanis az üzemi eredmény mínuszban volt, de az állampapírjai 5 milliárd, a bankbetétei pedig 2 milliárd forint értékben kamatoztak.

A Roszatom most épp úgy számol, hogy novemberben kezdődhet meg az atomerőmű új blokkjainak első betonöntése, amely az építkezés kezdetét jelenti. Amikor 2014-ben döntöttek a bővítésről, az volt a terv, hogy az első kész blokk 2025-ben kezdi meg a működést, azóta folyamatosan csúszik a tervekben szereplő időpont. A legfontosabb engedélyt tavaly decemberben kapta meg a projekt, az amerikai kormány pedig idén júniusban oldotta fel a paksi bővítéssel kapcsolatos szankciókat.