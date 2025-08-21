Novemberben kezdené el a Roszatom az újabb paksi erőmű építését

A Roszatom célja az, hogy idén novemberben megtörténjen a Paks II. atomerőmű első betonöntése, ami a gyakorlatban az építkezés kezdését jelenti – vette észre a 444 az interjút, amelyet Alekszej Lihacsov, az orosz cég vezetője adott az Interfaxnak.

Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója tavaly év végén még azt mondta, hogy márciusban elkezdődhet az első beton kiöntése. Ekkor, 2024 decemberében kapta meg Paks II. a legfontosabb engedélyt, öt évvel az után, hogy beadták a létesítési engedélyre a kérelmet. Az Egyesült Államok kormánya pedig idén júniusban oldotta fel a paksi bővítéssel kapcsolatos szankciókat.

Az nem világos, hogy mennyibe fog kerülni mindez az országnak. A kormány sokáig 12,5 milliárd euróval kalkulált, amelyből 10 milliárd euró az orosz állam által nyújtott fix hitel, aztán ezt arra módosították, hogy még folyamatban vannak az egyeztetések.

Amikor 2014-ben megszületett a döntés a bővítésről, az volt a terv, hogy Paks II. első kész blokkja 2025-ben kezdheti meg a működését.