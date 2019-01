Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok jóval több időt töltenek Instagramon, mint a felnőttek és gyakrabban is posztolnak oda. A kamaszok között háromszor annyian tartanak attól, hogy kínos információk kerülhetnek elő róluk a neten, mint a felnőttek.","shortLead":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok...","id":"20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc22cf8-5ad0-4b95-862d-3f6bd8d93de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","timestamp":"2019. január. 03. 13:03","title":"Kísért a múlt? Emiatt aggódik a magyar fiatalok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","shortLead":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","id":"20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466d287-a72e-4ba0-8a94-a31d1d93bbd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 05:59","title":"Veronai buszbaleset: a 24.hu szerint egy orvost gyanúsít a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége. Vélemény.","shortLead":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége...","id":"20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55eb68-4969-4e72-9336-07fa7ff7777f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","timestamp":"2019. január. 02. 12:15","title":"Révész: Vándorfal – avagy a Jobbik a rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24.hu szerint a férfi tisztában volt vele, mi történt, de pánikba esett, ezért hajtott el.","shortLead":"A 24.hu szerint a férfi tisztában volt vele, mi történt, de pánikba esett, ezért hajtott el.","id":"20190103_Csak_nemreg_szerzett_jogsit_az_M3ason_gazolo_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b02199b-7538-4514-a652-38b34c035523","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_Csak_nemreg_szerzett_jogsit_az_M3ason_gazolo_sofor","timestamp":"2019. január. 03. 19:06","title":"Csak nemrég szerzett jogsit az M3-ason gázoló sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","shortLead":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","id":"20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8fd196-977c-4417-a6af-1a68cfdbe075","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","timestamp":"2019. január. 03. 05:40","title":"Újabb figyelmeztetés: hózáporok jönnek, viharos lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi autók alkatrészigénye mozgatja most úgy tűnik ezt a piacot. ","shortLead":"A régi autók alkatrészigénye mozgatja most úgy tűnik ezt a piacot. ","id":"20190104_autolopasok_2018_autovadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a87803-2d3d-427c-a0af-d52930c2dc35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_autolopasok_2018_autovadasz","timestamp":"2019. január. 04. 09:35","title":"Itt a 2018-as autólopási statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]