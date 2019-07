Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint felgyorsultak az események a kínai gyártónál.","shortLead":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint...","id":"20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbf5f1-bab9-4b5e-9dd3-bc62dff9d25a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","timestamp":"2019. július. 22. 14:03","title":"Itt a bizonyíték: a vártnál hamarabb érkezhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","id":"20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b00eb2-b931-4cfd-bc06-d37b1671c9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","shortLead":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","id":"20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6a14cf-ecdb-41ff-aa82-457d145b6502","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 22. 13:34","title":"Előkelő helyen végzett a magyar csapat a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé.","shortLead":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti...","id":"20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a9c2b-b330-421f-8f55-00b7f69f17a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","timestamp":"2019. július. 22. 13:03","title":"Új remény csillant fel a hallásukat vesztett emberek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c851c2-750c-4573-ae74-863af7d7154b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190722_agymenok_elmenynap_nyeremenyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c851c2-750c-4573-ae74-863af7d7154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b004c3e8-68d5-478f-adcf-c9c616cc0b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_agymenok_elmenynap_nyeremenyauto","timestamp":"2019. július. 22. 13:15","title":"Gazdára talált az Agymenők Élménynap nyereményautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több megoldandó feladatot is adott a vezetőknek. A régi és az új találkozását a reverse mentoring, vagyis a fordított tanácsadás segítheti, amire már itthon is van fogadókészség.","shortLead":"Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több...","id":"20190721_reverse_mentoring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35acccda-bd66-4281-a4ce-a79074514fb7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190721_reverse_mentoring","timestamp":"2019. július. 21. 19:15","title":"Nehogy már egy nyikhaj mondja meg a tutit! Vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]