[{"available":true,"c_guid":"d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong sötétben, egyedül az utcán. Félő azonban, hogy sok esetben a valódi segítségnyújtás a hecchívások miatt elmarad.","shortLead":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong...","id":"20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e11235-97bb-4b3f-9f80-f6910b50bb60","keywords":null,"link":"/elet/20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","timestamp":"2019. október. 06. 14:21","title":"Telefonbetyárok züllesztik \"társadalmi szemetessé\" a Hazakísérő Telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott reakciót. ","shortLead":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott...","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e8071b-e4d5-4f6b-af03-615640eb9b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","timestamp":"2019. október. 07. 11:28","title":"Reagálhatott Borkai ügyére a győri KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban.","shortLead":"Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög...","id":"20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8f78c0-b8c2-4ee8-8075-152eb254a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e526494d-a461-48d2-b179-8be6cc779d38","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Tobb_amerikai_katona_lesz_Gorogorszagban","timestamp":"2019. október. 05. 19:20","title":"Több amerikai katona lesz Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b937eb3-fd44-4d17-b14c-b400b482cd55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City legutóbb tavaly december 22-én kapott ki hazai pályán. Eddig.","shortLead":"A Manchester City legutóbb tavaly december 22-én kapott ki hazai pályán. Eddig.","id":"20191006_manchester_city_wolverhampton_wanderers_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b937eb3-fd44-4d17-b14c-b400b482cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462e69ba-64c6-4ba7-97fd-5b46b13ad893","keywords":null,"link":"/sport/20191006_manchester_city_wolverhampton_wanderers_premier_league","timestamp":"2019. október. 06. 18:44","title":"Mattolta a ManCityt a Wolverhampton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. október. 07. 10:40","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock együttes alapító tagja. Részlet Nadya Tolokonnikova könyvéből.","shortLead":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock...","id":"20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6c38c-9f99-47c5-86c1-e8a7630791ff","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"A tökéletlenségben hatalmas erő van - üzeni a Pussy Riot alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő Pasterze-glecser előterében. A tó mérete 2010 óta meghatszorozódott és 30 hektárosra növekedett – közölte a Grazi Egyetem. Az intézmény kutatói felmérik a tó mélységét és a Pasterze benne elolvadt jegét.","shortLead":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő...","id":"20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671fe0dd-03d2-4cfa-b3f3-9023b4f0ea21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","timestamp":"2019. október. 05. 15:03","title":"4200 ponton mértek rá radarral egy osztrák tóra, hogy megfejtsék a rejtett jég változásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]