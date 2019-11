Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet játszott az is, hogy az Egyesült Államok, sőt talán a világ történelmében is az övé volt az utolsó nem digitalizált nemzedék, amelynek a gyerekkora nincs fent a felhőben, hanem jobbára analóg formában maradt meg. A Rendszerhiba című önéletrajzában azonban nemcsak az analóg emlékeket siratja el, hanem az internetet is, amellyel felnőtt és amely felnevelte. Snowdennél ugyanis talán senki sem tudja jobban, hogy amit ma megosztunk, az már nem a miénk. ","shortLead":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet...","id":"20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef73644-a45e-4a7a-84a8-7ee4780691b9","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","timestamp":"2019. november. 18. 15:00","title":"Edward Snowden: Az emlékeinket már nem tudjuk kitörölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de egy fordulatos nyomozás most még nagyobb titokra derített fényt: a nő, aki Édes Anna modellje lett, húsz éven át volt Kosztolányi támasza. És hogy ezt honnan tudjuk? Kosztolányi és szeretője váratlanul felbukkant leveleiből.","shortLead":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de...","id":"20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ff433-70ac-4f5c-ab1a-bc2e0ef0537b","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Amikor Kosztolányi utoljára szerelmes lett, a rákja is visszavonulót fújt egy időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes fegyveres tömegtámadást regisztrálja az államokban. ","shortLead":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes...","id":"20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bccb-09b4-453b-880a-8d28b815b78b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Minden napra jut legalább egy tömeglövöldözés az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","shortLead":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","id":"20191120_Bele_ne_szeduljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9396bdb8-e72f-4622-9a10-2561ed45bdd4","keywords":null,"link":"/360/20191120_Bele_ne_szeduljenek","timestamp":"2019. november. 20. 10:00","title":"Bele ne szédüljenek: az utazási betegségre is lehet gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek átalakítását, ami az ügyfelek bőrére megy.","shortLead":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek...","id":"201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99fd733-e854-40cf-9a8b-a6f3e49cb368","keywords":null,"link":"/360/201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","timestamp":"2019. november. 19. 07:00","title":"Vészjelzés a fogyasztóvédőktől: ejtőernyősök jönnek a szakemberek helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]