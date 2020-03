Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogyasztóvédelem elkezdte a védekezéshez szükséges termékek, például a kézfertőtlenítők ellenőrzését, hogy megakadályozza a nyerészkedést. ","shortLead":"A fogyasztóvédelem elkezdte a védekezéshez szükséges termékek, például a kézfertőtlenítők ellenőrzését...","id":"20200228_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2240ba-a331-4fed-bace-addb5cc0e086","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. február. 28. 14:44","title":"Koronavírus: az áremelések miatt a boltokat is ellenőrzi az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot a gyakorlatára.","shortLead":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot...","id":"20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9943b2-f635-4d6c-a1e3-62178655ba5d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","timestamp":"2020. március. 01. 09:19","title":"Beleszeretett az internet ennek a tornásznak a tökéletes produkciójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","shortLead":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","id":"20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc22b39b-088a-4274-9bbf-f43b2f77d05b","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","timestamp":"2020. február. 28. 19:52","title":"A kormány szerint Mirkóczki „hanyag” volt, háromszáz milliót kell visszafizetnie Egernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány adta támogatás nem visszatérítendő. A pénz magyarországi szerb intézményekhez megy.","shortLead":"A kormány adta támogatás nem visszatérítendő. A pénz magyarországi szerb intézményekhez megy.","id":"20200228_szerb_nemzetisegi_iskolak_tamogatas_magyar_kormany_soltesz_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0626d78d-5201-4d38-b4e9-a5cf62d8619c","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_szerb_nemzetisegi_iskolak_tamogatas_magyar_kormany_soltesz_miklos","timestamp":"2020. február. 28. 12:51","title":"671 millió forinttal segíti a magyar kormány a szerb nemzetiségi iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek, a kisvállalkozások azonban nem. ","shortLead":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek...","id":"20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac59684-df39-478e-b925-9d9d7c59eac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","timestamp":"2020. február. 29. 16:08","title":"Nem gyártanak annyi papírtáskát, mint amennyire szükség lenne New York-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros lakóit a koronavírusról. Niedermüller Péter szerint a tisztiorvossal megbeszélt találkozót végül felsőbb utasításra lemondták. Az operatív törzs úgy reagált: köszönnek minden önkormányzati segítséget a tájékoztatásban, de a védekezés továbbra is kormányzati feladat. \r

\r

","shortLead":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros...","id":"20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03759203-a9b6-4899-9eae-4699d34f7adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","timestamp":"2020. február. 29. 21:14","title":"Niedermüller Péter tájékoztatott volna a vírusról, nem tehette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában Rubin Eszter író. Bár magát sem tartja nagy forradalmárnak, regényeiben szereti a karakterein keresztül elmondani a véleményét. Tavaly jelent meg a harmadik regénye, de már dolgozik a következőn. Folytatta az RTL írókkal készült sorozatát.\r

","shortLead":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában...","id":"20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8636558c-eb46-4fd2-a22c-722bbc3bbd22","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","timestamp":"2020. február. 29. 21:02","title":"Rubin Eszter már dolgozik a negyedik regényén, amihez szakácskönyvet is írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül visszaverni a sáskák támadását.","shortLead":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül...","id":"20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d97a3-70f9-4827-94cd-0ce207b295bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","timestamp":"2020. február. 29. 08:03","title":"Kacsahadsereget irányítanának Pakisztánba, hogy fölfalják a sok sáskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]