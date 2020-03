Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","shortLead":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","id":"20200318_marokko_magyarok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdbd257-318b-409c-97c2-27f78f459699","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_marokko_magyarok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:04","title":"146 magyar rekedt Marokkóban, a kormány hazahozza őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","shortLead":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","id":"20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f77d48-ac8d-48f7-8bf2-7ef29a577bac","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:02","title":"Túlhajszoltak és kevesen vannak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem a tömegközlekedést szeretnék használni.","shortLead":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem...","id":"20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ad06cc-64d5-4e81-b0ff-e4a0d2d33b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","timestamp":"2020. március. 18. 08:22","title":"Olcsóbb villanyautó-használat és fertőtlenítés a magyar autómegosztóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","shortLead":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","id":"20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8245d2-c57c-4cd7-ad1f-63b29c79031a","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 16. 17:01","title":"„A kézmosás segít, a Grabovoj-számsor nem” – itt a Bankrupt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","shortLead":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","id":"20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15f17-badd-48dd-9962-6369b5ffffb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:45","title":"A BMW és a Toyota is bezárja az európai gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f5001e-b8df-407e-ae67-350af25d68c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint az intézmény dolgozói védőfelszerelés nélkül kerültek kapcsolatba egy koronavírusos beteggel. A páciensről két nap után derült ki, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint az intézmény dolgozói védőfelszerelés nélkül kerültek kapcsolatba egy koronavírusos beteggel...","id":"20200316_uzsoki_utcai_korhaz_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3f5001e-b8df-407e-ae67-350af25d68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca95c3d-8245-43b2-aa9d-dae8b18b5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_uzsoki_utcai_korhaz_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 16. 15:23","title":"A budapesti Uzsoki kórház több orvosát és ápolóját is karanténba helyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]