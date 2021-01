Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos értelemben nagyon is jó év volt. És közben az is kiderült, hogy egy járvány megfékezésében akár a telefonunk is szerepet játszhat. Összegyűjtöttük az esztendő szerintünk fontos fejlesztéseit.","shortLead":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos...","id":"20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28422375-f45d-4b09-b209-aad466effc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","timestamp":"2020. december. 31. 08:03","title":"Hogy mit adott a világnak 2020? Nézzen csak a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt az ideje, hogy biztonságosabb bejelentkezési módszerek felé tereljék a felhasználókat.","shortLead":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt...","id":"20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ddcba-d447-4a23-af72-bec3ece0c2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","timestamp":"2021. január. 01. 08:03","title":"Eltörölné a jelszavak használatát 2021-ben a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban alkotott maradandót, a miniszterelnök legmaradandóbb nyilatkozata pedig az volt, amiben tulajdonképpen nem mondott semmit.","shortLead":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban...","id":"20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e29be49-1c75-4dc6-989c-dc136e60ac79","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","timestamp":"2020. december. 31. 13:30","title":"A fickós Orbán Viktor és az érlelt cheddar sajt: ezek voltak az év legjobb nyilatkozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72e8688-10ea-4038-b80d-d5e54f152dda","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Gyöngyi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201231_Minel_jobban_szenvedek_annal_ertekesebb_a_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72e8688-10ea-4038-b80d-d5e54f152dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafba1de-5e0a-452c-b732-e72c69dc314e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201231_Minel_jobban_szenvedek_annal_ertekesebb_a_gyozelem","timestamp":"2020. december. 31. 09:30","title":"Minél jobban szenvedek, annál értékesebb a győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer riasztották őket.\r

","shortLead":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer...","id":"20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4fd2c-6b37-4f63-838a-ca7ceeabb633","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","timestamp":"2021. január. 01. 11:15","title":"Kiskorúak is voltak a detoxikálóba szállított száz ittas ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]