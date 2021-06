Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik legfontosabb pénzpumpát. Összhangban azzal, hogy a jegybank immár nem fűteni, hanem hűteni igyekszik a gazdaságot. Közben azonban a kormány élénkíteni igyekszik, mert máshogy ítéli meg a gazdaság helyzetét, és mert hosszú évek után lehetősége van költekezni.","shortLead":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik...","id":"20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cdb5c3-cd48-470a-93b0-858206ee19c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","timestamp":"2021. június. 21. 11:29","title":"Rossz vége lehet, hogy amíg a jegybank fékezni próbál, a kormány beszerel még egy gázpedált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások 88 százaléka figyeli meg a felhasználókat, és gyűjt róluk valamilyen adatot.","shortLead":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások...","id":"20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe90feda-90f7-4b39-aa31-f78341c86215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 21. 11:35","title":"Átnéztek több mint 20 ezer egészségügyi appot, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors visszarendeződés aligha lesz.","shortLead":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újabb érv, amiért stratégiai fontosságot tulajdonít Peking a tartománynak.","shortLead":"Újabb érv, amiért stratégiai fontosságot tulajdonít Peking a tartománynak.","id":"20210621_Oriasi_olajlelohelyet_fedeztek_fel_az_ujgurok_foldjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fac8613-3908-4f0d-b0a8-e3663c1f2f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Oriasi_olajlelohelyet_fedeztek_fel_az_ujgurok_foldjen","timestamp":"2021. június. 21. 18:07","title":"Óriási olajlelőhelyet fedeztek fel az ujgurok földjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]