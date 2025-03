Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs és GDP-célját, úgyhogy marad kampányígéretnek az ATM-telepítés; az amerikaiak újabb vámokat ígértek, és a háborús terveikkel ellentétben ezt nem a Signalon jelentették be. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs...","id":"20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116.jpg","index":0,"item":"f126559b-8249-46b7-9032-3b0f0f2d809f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","timestamp":"2025. március. 30. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor kisütötte, mivel nyerheti meg a választást: kocsma, templom, ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök azt mondta az Indexnek, hogy “minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befektetéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető.”","shortLead":"A volt jegybankelnök azt mondta az Indexnek, hogy “minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt...","id":"20250331_Matolcsy-Gyorgy-MNB-alapitvanyok-PADMA-ASZ-jelentesek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"37bc149a-22c8-4196-833e-24aae421c011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Matolcsy-Gyorgy-MNB-alapitvanyok-PADMA-ASZ-jelentesek-interju","timestamp":"2025. március. 31. 09:01","title":"Megszólalt Matolcsy: Az ÁSZ-jelentések nem felelnek meg a tényeknek, durva szakmai hibái elfogadhatatlanok, etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","shortLead":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","id":"20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"d043c8bc-a9ac-4531-9a50-47e2139c1026","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","timestamp":"2025. március. 30. 16:16","title":"Bombariadó miatt áll a vasúti forgalom Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","shortLead":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","id":"20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61.jpg","index":0,"item":"7320c01d-4bbc-4336-91a3-6ac071ab9fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","timestamp":"2025. március. 31. 08:20","title":"Népszava: Az EU a kohéziós pénzekből vonta le a kormány migrációs bírságát, közel 600 milliárd forint végleg elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt meséli el Dan Ariely, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan világhírű professzora Tévhit című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt...","id":"20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d.jpg","index":0,"item":"58b689e5-9256-4f81-adc2-469734132cc6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","timestamp":"2025. március. 29. 19:15","title":"Így lett egy szerető anya a konteók áldozata – Egy iskolai incidens mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","shortLead":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","id":"20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e.jpg","index":0,"item":"0a663f3c-111b-45ed-9c62-49d4eb1e60ca","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","timestamp":"2025. március. 31. 10:27","title":"Trumppal golfozott Floridában a finn elnök, és határidőt is javasolt neki az ukrajnai tűzszünet megkötésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall első albumát ajánljuk.","shortLead":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall...","id":"20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625.jpg","index":0,"item":"b23cd507-98e8-4dac-8ac3-6f8ee1a5a683","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","timestamp":"2025. március. 29. 15:45","title":"Alig 30 éves, de úgy énekel a halál utáni létről, hogy abba beleborzong a hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]