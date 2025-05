Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","shortLead":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","id":"20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"6a7cc747-d9b6-4912-859d-eca61f9728c2","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","timestamp":"2025. május. 06. 18:55","title":"Pete Hegseth a saját szakállára állította le az Ukrajnának szánt katonai segélyszállítmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ae53b-02ab-43e1-9a98-334d610e9b24","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok szerint a csapata túl sokáig húzott egy kulcsfontosságú döntést, ami miatt elvesztettek egy előzési lehetőséget Miamiban. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok szerint a csapata túl sokáig húzott egy kulcsfontosságú döntést, ami miatt elvesztettek...","id":"20250505_lewis-hamilton-ferrari-charles-leclerc-kimi-antonelli-miami-nagydij-radio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1ae53b-02ab-43e1-9a98-334d610e9b24.jpg","index":0,"item":"bbdece0c-a6b3-442c-a7d8-5a84a54d140e","keywords":null,"link":"/sport/20250505_lewis-hamilton-ferrari-charles-leclerc-kimi-antonelli-miami-nagydij-radio","timestamp":"2025. május. 05. 15:05","title":"„Tartsatok teaszünetet is!” – a frusztrált Hamilton verseny közben keményen odamondott a Ferrarinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának, az azonnali beszerzéseket viszont még az idei év végén berekesztik.","shortLead":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának...","id":"20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"0beb780e-f7eb-4ecf-98db-676e901a1d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","timestamp":"2025. május. 05. 12:10","title":"Bloomberg: Az EU júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki Adam Klein, a New York-i Pace Egyetem kommunikációval és médiával foglalkozó tanára a nonprofit Conversation honlapján, amely tudományos igényű elemzéseket közöl.","shortLead":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki...","id":"20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"2c006747-81b4-40b0-ab94-f1467b98ce57","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","timestamp":"2025. május. 05. 07:10","title":"Amerikai médiaszakértő: Trump Orbán forgatókönyvét vette át a sajtó átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c618572d-3980-4099-92b3-169845a84c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos politikus nem indul 2026-ban sem.","shortLead":"A momentumos politikus nem indul 2026-ban sem.","id":"20250505_orosz-anna-momentum-lemondott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c618572d-3980-4099-92b3-169845a84c55.jpg","index":0,"item":"d83bc494-2f3a-48ba-8dba-faab5e0fe7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orosz-anna-momentum-lemondott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 09:59","title":"Lemondott Orosz Anna a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0685e9b-7a08-47f8-92a5-59c55fe37d80","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet.","id":"20250506_balaton-zamardi-nyil-kacsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0685e9b-7a08-47f8-92a5-59c55fe37d80.jpg","index":0,"item":"0849e031-9524-43e6-b9a9-2b5e912d89fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_balaton-zamardi-nyil-kacsa","timestamp":"2025. május. 06. 05:50","title":"Nyíllal átlőtt fejű kacsa úszkált a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]