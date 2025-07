„Putyin jó mumus” – valóban Európa ellen szövetkezik Hszi Csin-ping és az orosz elnök?

„Oroszország jelenleg még Ukrajna ellen sem képes egyedül harcolva győzelmet aratni, így Moszkva nem áll készen arra, hogy nagyobb kiterjedésű offenzívát indítson. Ha viszont Ukrajna kapitulációra kényszerül, és az oroszok ráteszik a kezüket az erőforrásaira, akkor megváltozik a helyzet, és az évtized végére Európának fel kell készülnie egy orosz támadásra” – vélekedett Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. A politikus ezzel a véleményével egyáltalán nincs egyedül, számos európai vezető – köztük Boris Pistorius volt német védelmi miniszter és több aktív NATO-tábornok – is úgy véli, Moszkva agresszív politikát folytat és csak arra vár, hogy elég ereje legyen újabb európai katonai akcióra. Állítólag Oroszország, párhuzamosan az ukrajnai háborúval, most is helyez tartalékba újonnan gyártott katonai eszközöket, hogy azokat egy esetleges későbbi háborúban vesse be.

Mark Rutte NATO-főtitkár a minap arról beszélt, hogy értesülései szerint mélyül az együttműködés Moszkva és Peking között, s ennek részeként Hszi Csin-ping pártfőtitkár-államfő arra kérheti meg Vlagyimir Putyin elnököt, hogy ha Kína megtámadja az általa renegát tartománynak tekintett Tajvant, akkor Oroszország indítson offenzívát Európában, hogy a nyugatiak ne foglalkozhassanak kizárólag a sziget körüli válsággal. A korábbi holland kormányfő szerint azért van szükség az európai védelmi képességek erősítésére, mert Moszkva nem áll meg Ukrajnánál, és hét év múlva másik európai ország ellen indulna meg.