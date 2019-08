Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Windisch László állítólag nem újrázik.","shortLead":"Windisch László állítólag nem újrázik.","id":"20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ede561-1fe8-4625-9e55-5c05eb143e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:43","title":"Index: A jegybanknak új alelnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután megnézte a számait, aztán beteget jelentett, másnap már csak felmondani ment be.","shortLead":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután...","id":"20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d14af0-a943-4a71-8cec-fbc4b0abb1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:05","title":"Egy brit lottónyertes elárulta, hány percig dolgozott még, miután megütötte a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0985ea1b-e465-48c7-ba50-a94417f25a1d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menetben magyar csoportokat is látni lehetett. ","shortLead":"A menetben magyar csoportokat is látni lehetett. ","id":"20190810_Pragaban_a_fopolgarmester_is_ott_volt_a_melegfelvonulason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0985ea1b-e465-48c7-ba50-a94417f25a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94391540-3937-4c9a-831c-2aadd20a9861","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Pragaban_a_fopolgarmester_is_ott_volt_a_melegfelvonulason","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:26","title":"Prágában a főpolgármester is ott volt a melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnépszerűbb sorsjegy nem is a legolcsóbb fajta. ","shortLead":"A legnépszerűbb sorsjegy nem is a legolcsóbb fajta. ","id":"20190810_Imadjak_a_magyarok_a_kaparos_sorsjegyeket_pedig_nem_is_tudni_mikor_viszik_el_a_fonyeremenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4ada-4768-4ec1-9da2-655f98e1e0b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Imadjak_a_magyarok_a_kaparos_sorsjegyeket_pedig_nem_is_tudni_mikor_viszik_el_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:13","title":"Imádják a magyarok a kaparós sorsjegyeket, pedig nem is tudni, mikor viszik el a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuril-szigetek miatt húzták fel az orrukat, mert szerintük az nem Japán.","shortLead":"A Kuril-szigetek miatt húzták fel az orrukat, mert szerintük az nem Japán.","id":"20190809_Megsertodtek_az_oroszok_a_tokioi_olimpia_terkepetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3e636-b899-470f-b606-88367dbc9250","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Megsertodtek_az_oroszok_a_tokioi_olimpia_terkepetol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 21:56","title":"Megsértődtek az oroszok a tokiói olimpia térképétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer forintért Takaró Mihály. Arról, hogy részben a vállalhatatlan nézeteket valló Takaróra bízták az oktatás hazafiasabbá tételét, a hvg.hu írt először.","shortLead":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer...","id":"20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63341611-aaa5-491e-a542-61490f5bea91","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:09","title":"Kiderült, milyen szerződés alapján ír bele a NAT-ba havi 480 ezerért Takaró Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","shortLead":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","id":"20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5116171-d8c5-4dd2-8692-47d6b04259c6","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:23","title":"Agyvérzést kapott hetekkel ezelőtt Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]