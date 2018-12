Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"velemeny","description":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt! Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami.","shortLead":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt...","id":"20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e661bb1-dd39-4802-8958-a54ee7964395","keywords":null,"link":"/velemeny/20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","timestamp":"2018. december. 16. 09:00","title":"D. Bányász Gergő: Én még élek, a szakmám már alig!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","shortLead":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","id":"20181215_hokotro_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813e82dc-5dc2-4b07-b64e-9ab682e76f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_hokotro_video","timestamp":"2018. december. 15. 16:43","title":"Mit kezdjen a szabálytalanul parkoló autóval a hókotró? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e9f09a-3e9a-4353-a129-4f132d165daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt hiszem, kezd elég lenni ezekből. Az őrjöngő, felakasztással fenyegető, törő-zúzó szar lumpenprolikból, meg az ennek örvendező médiagecikből, soros-csicskákból, mama kedvenceiből, fröccsöntött forradalmárokból. Készüljetek! – írja újabb Kazinczy-díj esélyes blogbejegyzésében Bayer Zsolt. \r

","shortLead":"Azt hiszem, kezd elég lenni ezekből. Az őrjöngő, felakasztással fenyegető, törő-zúzó szar lumpenprolikból, meg az ennek...","id":"20181216_Bayer_Zsoltnak_elege_van_a_szar_lumpenprolikbol_es_a_mediagecikbol_jon_a_bekemenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e9f09a-3e9a-4353-a129-4f132d165daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887a1f3f-d516-4095-abc9-a4688b5b50c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Bayer_Zsoltnak_elege_van_a_szar_lumpenprolikbol_es_a_mediagecikbol_jon_a_bekemenet","timestamp":"2018. december. 16. 08:58","title":"Bayer Zsolt erős minősítésekkel körítve közölte, jöhetne a békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1edcd-9a7e-46fe-af32-4582daa655c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Hennessey által kezelésbe vett amerikai szedánnak akkora a nyomatéka, hogy azt még egy teherautó is megirigyelné.","shortLead":"Ennek a Hennessey által kezelésbe vett amerikai szedánnak akkora a nyomatéka, hogy azt még egy teherautó is...","id":"20181215_1000_loeros_cadillac_allitja_falhoz_a_bmw_m5ot_es_az_amg_e63at_hennessey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b1edcd-9a7e-46fe-af32-4582daa655c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cddd017-17f2-4e09-adf0-b0ecc2fa2847","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_1000_loeros_cadillac_allitja_falhoz_a_bmw_m5ot_es_az_amg_e63at_hennessey","timestamp":"2018. december. 15. 10:21","title":"1000 lóerős Cadillac állítja falhoz a BMW M5-öt és az AMG E63-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi történt a Livingston-Hearts derbin, megtudhatjuk, hogyan győzött az Öreg Hölgy. ","shortLead":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi...","id":"20181215_Focicsoda_Skociaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb960ee-f74c-4b2b-9d50-d3d0c225c020","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Focicsoda_Skociaban","timestamp":"2018. december. 15. 22:44","title":"Ronaldo góljával legyőzte városi riválisát a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet továbbra is a katasztrófavédelem szállítja el - nyilatkozta az új elnök.","shortLead":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet...","id":"20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5ec0b-6b5a-4eb9-b3ad-dc9e29024f60","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Átvilágítják a milliárdos adósságot felhalmozó szemétszállító céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája ellen.","shortLead":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája...","id":"20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58616315-0980-4385-997a-eb2cd0238bd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","timestamp":"2018. december. 16. 08:17","title":"A bevándorlók mellett tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]