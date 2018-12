Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi érzelmek időnként egymásba gabalyodva törnek felszínre – vagy munkálkodnak észrevétlenül. ","shortLead":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi...","id":"20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225241f5-505f-4d0f-b335-b7005e1a29e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","timestamp":"2018. december. 30. 20:15","title":"Így működik az érzelmi spirál a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant – mondta a Rádió 7-nek Lázár János. A volt miniszter arról nem beszélt a Fideszhez ezer szálon kötődő Rákay Philip résztulajdonában lévő rádióban, hogy a fejlődés elsősorban azért torpant meg, mert a fideszes képviselők ahol tudják, ott gáncsolják Márki-Zay Péter független polgármestert. Szerinte a kudarc oka az, hogy Márki-Zay egy országos, Fidesz-ellenes mozgalom élére állt.","shortLead":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant...","id":"20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d74a-d2c8-4a20-86d2-9ffe7a8d0f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","timestamp":"2018. december. 29. 14:14","title":"Lázár: Vásárhelyt buta vezető irányítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy áldozat” – mondja Gárdos Péter rendező, akinek a közelmúltban jött ki második, Hét mocskos nap című regénye. Hogy lett a pornográf képekre alapuló kamaszbizniszről szóló élményéből könyv? És hogy nem lett film? Mit gondol a kultúrharcról? Tényleg lányokat rabolt magának Berija? Interjú.","shortLead":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy...","id":"20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6633d4-22bc-4de6-a9aa-cf1873733397","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","timestamp":"2018. december. 29. 07:00","title":"Gárdos Péter: „Hogyan és ki mondhat itt egyértelmű ítéletet?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak szerint hagyta, hogy egy ötéves kislány szomjan haljon a tűző napon.","shortLead":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak...","id":"20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e28cff-4a48-4e65-a379-6bef31c0ec5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","timestamp":"2018. december. 29. 12:01","title":"27 éves német nőt állítanak bíróság elé háborús bűnök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli hideg lesz, emellett többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d552b8-d0b8-4527-9bcf-9438cf343576","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","timestamp":"2018. december. 30. 16:26","title":"Véget ér az enyhe idő, lehűlést, havazást hoz az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","shortLead":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","id":"20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c095b1-c1ab-4241-8ce6-14507b4bddaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","timestamp":"2018. december. 29. 19:51","title":"A rendőrség még nem nyomoz a Hadházyékat kidobó biztonságiak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]