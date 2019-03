Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","shortLead":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","id":"20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e69b30-91a7-40f2-855c-4e9b76087e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. március. 09. 12:43","title":"Varsóba utazik Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során - pedagógus I. fokozatból pedagógus II. fokozatba.\r

\r

","shortLead":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során...","id":"20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b9011-3e3d-4abf-a7bc-5e49bbaa6163","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","timestamp":"2019. március. 09. 08:59","title":"Rétvári szerint sikeres a pedagógus-életpályamodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","shortLead":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","id":"20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08aa0a-f153-4ca0-b0bc-4e5d2eb61526","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 08. 21:04","title":"Kerítésen átszökő kutya támadt egy idős férfira Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt semlegesség, ezért nagy merészség egy politikustól, ha kritizálni mert azt.","shortLead":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt...","id":"201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b72d4c7-cd3a-4a32-8f3c-e5cb0cb23e77","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","timestamp":"2019. március. 10. 16:00","title":"Többen már \"temetnék\", de a semlegesség továbbra is az osztrák nemzeti identitás része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","shortLead":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","id":"20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0971b83e-de63-43a6-84ae-ea521d0a5d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","timestamp":"2019. március. 08. 17:44","title":"Sztrájkbizottság alakult a Continental veszprémi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Ti választottatok meg minket, mi vagyunk a törvény, úgyhogy coki, lábhoz. Ha azt mondjuk, hogy mostantól 2x2 az 6, és erre törvényt hozunk, akkor az iskolában ezt fogjátok tanítani. Vélemény.","shortLead":"Ti választottatok meg minket, mi vagyunk a törvény, úgyhogy coki, lábhoz. Ha azt mondjuk, hogy mostantól 2x2 az 6, és...","id":"20190309_Gyarmathy_Eva_Mennyi_is_az_a_2x2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d07c1a-81af-45e5-9699-7d7c9749f5f8","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Gyarmathy_Eva_Mennyi_is_az_a_2x2","timestamp":"2019. március. 09. 08:10","title":"Gyarmathy Éva: Mennyi is az a 2x2?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borús, de meleg lesz a szombat.","shortLead":"Borús, de meleg lesz a szombat.","id":"20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0785099-4947-45a0-a17e-e501b05cb5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","timestamp":"2019. március. 09. 07:51","title":"Ez a záporok napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]