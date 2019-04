Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett hajlítható okostelefonról.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett...","id":"20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe7627-2acf-4a5d-bd20-58092152a41d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 11. 14:33","title":"Már videón is látni: ilyen lesz a Sharp összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","shortLead":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","id":"20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc9e98-6d9e-4c6b-887a-7a5dc50d662b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","timestamp":"2019. április. 12. 17:39","title":"A babakocsit kikerülve ment át a piroson az audis, a suzukis követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","shortLead":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","id":"20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec331ef-00df-4f51-8128-b3b0e1e33a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Öt évre kerülhet a rácsok mögé Julian Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","shortLead":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","id":"20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d09194-ad7a-416a-8d21-271e3ea66592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","timestamp":"2019. április. 12. 13:22","title":"Szög egyszerű megoldást találtak ki a kulcsnélküli autólopások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab nyilvánosságra hozta a Genesis e-shop kapcsán folytatott vizsgálatának eredményeit. A kiberbiztonsági vállalat szerint az illegális online boltban több tízezer digitális hasonmást kínálnak a pénzügyi csalások elleni megoldások kicselezésére. Ezekkel a törvényes, de lopott identitásokkal a bűnözők könnyebben végre tudják hajtani a bankkártyás csalásokat.","shortLead":"A Kaspersky Lab nyilvánosságra hozta a Genesis e-shop kapcsán folytatott vizsgálatának eredményeit. A kiberbiztonsági...","id":"20190411_genesis_eshop_kaspersky_lab_bankkartyas_csalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa6b946-fc5a-456e-87b2-c8899992cbd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_genesis_eshop_kaspersky_lab_bankkartyas_csalasok","timestamp":"2019. április. 11. 10:03","title":"Van egy webshop az interneten, ami maga a fertő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal gyanúsított emberek, többek között a Hertha BSC volt, a Budapest Honvéd télen leigazolt futballistájának, Änis Ben-Hatirának az otthonában is.","shortLead":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal...","id":"20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12068412-8654-4d18-bff1-c5c8280bbdfb","keywords":null,"link":"/sport/20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Házkutatást tartottak a Honvéd német focistájának berlini lakásán – azt feltételezik, a Hamászt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]