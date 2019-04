Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú januárban egy feltehetően illegálisan fúrt kútba esett, miközben szüleivel piknikezni voltak. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú...","id":"20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caba69a4-1496-41e4-8bab-25c6f5270222","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","timestamp":"2019. április. 15. 18:43","title":"Percekkel a kútba zuhanása után meghalt a spanyol kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","shortLead":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","id":"20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442b854-d1f0-4ee1-930e-5c95d2b6e582","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","timestamp":"2019. április. 15. 09:22","title":"Az álcaautósoknak is jár a vasárnap – fura BMW X5 egy magyar parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","shortLead":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","id":"20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8dc60d-dee2-42c6-a6d9-8ec1b02bca5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","timestamp":"2019. április. 15. 08:47","title":"Beperli az Államkincstárt a DK, amiért levonta az ÁSZ-büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát nem egy nosztalgikus hangulatú címlappal álltak elő. ","shortLead":"Hát nem egy nosztalgikus hangulatú címlappal álltak elő. ","id":"20190416_Macronon_elcelodik_a_NotreDametuz_miatt_korabban_megjeleno_Charlie_Hebdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8433808-08d7-4221-baea-a7e80c4379e3","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Macronon_elcelodik_a_NotreDametuz_miatt_korabban_megjeleno_Charlie_Hebdo","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Macronon élcelődik a Notre-Dame-tűz miatt korábban megjelenő Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában – vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.","shortLead":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua...","id":"20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac66a06-a6f6-4f31-8ccf-147240e894f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","timestamp":"2019. április. 15. 10:03","title":"Mit keresnek azok a gyanús aszteroidák a Tejútrendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e654d60-451b-497b-ac1d-aceea2f75e1d","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó tanácstalanul áll a jövő előtt. „Bárcsak tudnám, mit hoznak a következő évek.” Optimista, mert nem látja alternatíváját a liberalizmusnak, Orbánnak pedig komoly problémái vannak az illiberális demokráciájával.","shortLead":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó tanácstalanul áll a jövő előtt. „Bárcsak tudnám, mit hoznak...","id":"20190415_Fukuyama_Orbannak_komoly_problemai_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e654d60-451b-497b-ac1d-aceea2f75e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7020119f-f5e9-44c9-9296-ce43ea9814ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukuyama_Orbannak_komoly_problemai_vannak","timestamp":"2019. április. 15. 11:49","title":"Fukuyama: Orbánnak komoly problémái vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]