[{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei...","id":"20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52249100-8814-4211-a3be-e72ded4772e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","timestamp":"2019. április. 20. 16:21","title":"Családi dráma Forráskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem úgy reagáltak, ahogy azt várták. ","shortLead":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem...","id":"20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8640e47-468e-443b-91be-53400db7dbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","timestamp":"2019. április. 18. 17:33","title":"Csináltak egy hírolvasó robotot az oroszok, és a frászt hozták vele a tévénézőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének leállíttatása érdekében a Rosznyefty állami többségű orosz olajvállalat - közölte az RBK című orosz gazdasági napilap.","shortLead":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének...","id":"20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fc35c4-9a69-4472-b7f9-38bd3bae380f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","timestamp":"2019. április. 19. 18:08","title":"Kitiltaná a Reuterst Oroszországból az állami olajvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bca3c2-a6ac-4ca9-a7e6-ac5f0b858035","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hét eleje óta demonstrálnak környezetvédő aktivisták Londonban. A Kihalás Forradalma nevű mozgalomhoz csatlakozott pénteken az Oscar-díjas Emma Thompson is. ","shortLead":"A hét eleje óta demonstrálnak környezetvédő aktivisták Londonban. A Kihalás Forradalma nevű mozgalomhoz csatlakozott...","id":"20190419_Emma_Thompson_tuzelte_a_kornyezetvedo_aktivistakat_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bca3c2-a6ac-4ca9-a7e6-ac5f0b858035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cbf3c5-b2fc-4305-a1d4-ae4b22f6e61c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Emma_Thompson_tuzelte_a_kornyezetvedo_aktivistakat_Londonban","timestamp":"2019. április. 19. 16:15","title":"Emma Thompson tüzelte a tüntető környezetvédőket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","shortLead":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","id":"20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3bbb2-28e1-4582-a207-0bf32d696bdb","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","timestamp":"2019. április. 18. 19:06","title":"Villám csapott az Akropoliszba, négyen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját, és a tűzoltók péntek éjjel megkezdték a levonulást a katasztrófa helyszínéről - jelentette be péntek éjjel a tűzoltóság.","shortLead":"Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját...","id":"20190420_NotreDame_Kesz_csoda_hogy_a_katedralis_meg_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfdff7b-a347-4bbd-8998-37c25b4eeabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_NotreDame_Kesz_csoda_hogy_a_katedralis_meg_all","timestamp":"2019. április. 20. 06:39","title":"Kész csoda, hogy Notre-Dame még áll! - állítják a párizsi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]