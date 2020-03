Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","shortLead":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","id":"20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046a5f70-f9fd-435e-a969-fe3066b2f383","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2020. március. 19. 12:36","title":"Európai Bíróság: Nem lehet csípőből elutasítani a Szerbián át érkező menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","shortLead":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","id":"20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c55720-b02c-4f20-922e-abb536de0c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","timestamp":"2020. március. 19. 12:30","title":"Essősy: Akár egymillió munkanélküli is lehet a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a tüneteket. Azóta a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség is cáfolta ezeket az állításokat. ","shortLead":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő...","id":"20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ee188-de6e-4cde-a69d-09a7613527cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","timestamp":"2020. március. 18. 11:56","title":"Koronavírus: a WHO szerint is árthat az ibuprofén - Frissítés: cáfol a WHO ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aebb52-f6db-4c92-9c52-48f0afa366eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei mobilos világtalálkozón, az MWC 2020-on jelentette volna be a kínai Royole cég összehajtható telefonjának utódját. Erre – ismert okok miatt – nem került sor, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lesz bejelentés. Immár a dátum is tisztázódott.","shortLead":"Az idei mobilos világtalálkozón, az MWC 2020-on jelentette volna be a kínai Royole cég összehajtható telefonjának...","id":"20200318_royole_flexpai2_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aebb52-f6db-4c92-9c52-48f0afa366eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f6095-b158-4f35-b064-f209c9d60ae9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_royole_flexpai2_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. március. 18. 21:03","title":"Napokon belül bemutatják a világ valóban legelső összehajtható telefonjának utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarok és szlovákok részére.","shortLead":"Magyarok és szlovákok részére.","id":"20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf1ca68-1ac3-4770-8148-ca455e550c43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","timestamp":"2020. március. 20. 07:17","title":"Megnyitották a komáromi határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Patrick Hanrahan és Edwin Catmull a számítógépes grafika terén alkottak óriásit, munkájuk Turing-díjat ért.","shortLead":"Patrick Hanrahan és Edwin Catmull a számítógépes grafika terén alkottak óriásit, munkájuk Turing-díjat ért.","id":"20200319_turing_dij_informatikai_nobel_szamitogepes_grafika_3d_grafika_toy_story_patrick_hanrahan_edwin_catmull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f895fb55-06b5-428b-a871-3fb03aa705c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_turing_dij_informatikai_nobel_szamitogepes_grafika_3d_grafika_toy_story_patrick_hanrahan_edwin_catmull","timestamp":"2020. március. 19. 11:03","title":"A Toy Storyt életre keltő technika kitalálói kapták az informatikai Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül - mondja Lengyel Tamás színész, aki hat évig volt az intézmény társulati tagja. Lengyel szerint az, ami a színházon belül történik, ugyanúgy abúzus, mint a szexuális erőszak, és most, hogy nyilvánosságra kerültek az egyes történetek, felelősség terheli azt, aki nem emeli fel a hangját az erőszak ellen.","shortLead":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül...","id":"20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b014a5-291e-44a2-874e-950d0acfdcd7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Lengyel Tamás: Miért az számít erőszaknak csak, ha valaki azt mondja, „puszild meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]