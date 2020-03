Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már több külföldi visz koronavírust Kínába, mint ahány helyi megbetegszik, a válasz a határzár.","shortLead":"Már több külföldi visz koronavírust Kínába, mint ahány helyi megbetegszik, a válasz a határzár.","id":"20200326_Kina_hatar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7102f437-858f-4360-bb4d-d1efdda76b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Kina_hatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:10","title":"Kína lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55be9923-dd8e-4284-9ba6-016ca7fce007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További járatcsökkentésekre készül a fővárosi közlekedési vállalat, hamarosan jöhet a hétvégi, majd az ünnepi menetrend bevezetése.","shortLead":"További járatcsökkentésekre készül a fővárosi közlekedési vállalat, hamarosan jöhet a hétvégi, majd az ünnepi menetrend...","id":"20200326_bolla_tibor_bkv_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55be9923-dd8e-4284-9ba6-016ca7fce007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57a65a-74a3-4498-9670-0ba558fe9d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_bolla_tibor_bkv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:24","title":"BKV-vezér: Amíg nincs kijárási tilalom, addig megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében már nem lesz belsőégésű motor.","shortLead":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében...","id":"20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a53cf56-089b-4cbd-836a-0621cf3ed0be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","timestamp":"2020. március. 25. 07:59","title":"Búcsúzik a V12 biturbó: az új 7-es BMW csúcsmodellje tisztán elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli lesz a Tour de France, de az ötlet már megszületett.","shortLead":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli...","id":"20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6c687-f261-4c77-8c30-bda04ae02507","keywords":null,"link":"/sport/20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:42","title":"Nézők nélküli Tour de France ötletét dobta be a francia sportminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439fc438-ff51-43ff-8598-793700f41b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus sújtotta időszakban a vállalat az egészségügyi előírások maximális betartásával indította el a Polestar 2 kínai gyártását.","shortLead":"A koronavírus sújtotta időszakban a vállalat az egészségügyi előírások maximális betartásával indította el a Polestar 2...","id":"20200325_megkezdodott_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojanak_a_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439fc438-ff51-43ff-8598-793700f41b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e9dccf-ea5b-4578-b834-6ca3dea5e52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_megkezdodott_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojanak_a_gyartasa","timestamp":"2020. március. 25. 09:21","title":"Megkezdődött a Tesla-verőnek ígérkező Volvo közeli villanyautó gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos terjedésének megakadályozására léptettek életbe egy korlátozó funkciót.","shortLead":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos...","id":"20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3504c4a-a946-4699-9cb5-627171ee725a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","timestamp":"2020. március. 25. 09:03","title":"Fontos változás a Facebook Messengerben: korlátozzák az üzenettovábbítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest csaknem 18 százalékos növekedést jelent. A halottak száma 31-re emelkedett.","shortLead":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött...","id":"20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aabcde-4560-4a4e-b814-593b3665f184","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","timestamp":"2020. március. 25. 19:26","title":"Megkéselt egy ápolót egy koronavírusos beteg Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]