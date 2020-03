Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket a sürgősségi ellátásban a Debreceni Egyetem betegellátó helyein - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel.","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket...","id":"20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4486f6-f653-451e-8c84-920dcf698171","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","timestamp":"2020. március. 28. 15:45","title":"Elkülönítették a sürgősségi ellátást igénylő betegeket Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította a vészhelyzet. A Máltai Szeretetszolgálat iskolái nem tartanak itt, de az átálláshoz hagytak türelmi időt, az értékelést átmenetileg mellőzik.","shortLead":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította...","id":"20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d91a6c4-c570-4bc8-b6ab-ed99e880fbcf","keywords":null,"link":"/360/20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","timestamp":"2020. március. 28. 14:00","title":"Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","shortLead":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","id":"20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642c1bc-9b39-4077-bfab-07fe718172d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","timestamp":"2020. március. 27. 20:52","title":"Súlyos bírságot szabott ki az MNB a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most visszahívtak.","shortLead":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most...","id":"20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7679f02-a84b-4af6-a533-9eebf335a946","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","timestamp":"2020. március. 29. 14:48","title":"Több százezer használhatatlan maszkot vehetett Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben tudták meg. Ezentúl szabályozzák, hogy napi hány poént kell mondaniuk és azokat milyen témában. ","shortLead":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben...","id":"20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d9491-7e1f-4c60-8604-252859d57ed7","keywords":null,"link":"/360/20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","timestamp":"2020. március. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál otthonról: A hadsereg vette át a Dumaszínház vezetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"Szabó Yvette, Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költik el.","shortLead":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés...","id":"202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70e6c5-4954-4c0b-8ec4-e86f56b09afe","keywords":null,"link":"/360/202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","timestamp":"2020. március. 28. 08:15","title":"Nem Orbán Viktor fogja megvédeni a gazdaságot – de legalábbis nem egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]