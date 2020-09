Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","shortLead":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","id":"20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c08686-efe0-4e16-b14a-552445f5dc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:25","title":"Ritkaságokkal teli autógyűjteményt rakott össze magának egy amerikai drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","shortLead":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","id":"20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0de9dd-d898-4a49-8ec3-2698f4d9a015","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:53","title":"Hatan otthagyták az összevont 168 Órát és Pesti Hírlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","shortLead":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","id":"20200902_m3_lerobbant_metropotlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce058f-f466-4b10-984c-15a93fa0bf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_m3_lerobbant_metropotlo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:09","title":"Lerobbant egy metró, pótló jár az M3-as vonalának nagyrészén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük a meccset.","shortLead":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük...","id":"20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceabd752-f948-44ce-a6d6-9b1f8655765a","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:42","title":"Szoboszlai álomgóljával megvertük Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével – mondta a Válasz Online-nak adott interjúban Mucsi Zoltán, aki nem hitte volna, hogy ez illúzió lesz 2020 Magyarországán.","shortLead":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével –...","id":"20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accd284-378a-4f26-9dae-fd37493a00ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:10","title":"Mucsi Zoltán: Tényleg herótom van már a propagandától és a gerjesztett megosztottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","shortLead":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","id":"20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad8d7b-e051-4690-8989-98976c04f0ab","keywords":null,"link":"/sport/20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:05","title":"Fucsovics Márton a legjobb 32 közé jutott a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes működni a járványban mind üzleti, mind egészségvédelmi szempontból. ","shortLead":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes...","id":"20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae738f5-d662-4376-8c50-aed3cf4ac3f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:28","title":"A kormány kisokost készített a járvány elleni hétköznapi küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]