[{"available":true,"c_guid":"bec679d7-871c-4e61-904d-2fd030e60f2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még rollerellenesnek sem kell lenni ahhoz, hogy lássuk: sok problémát kell rendezni az elektromos kétkerekűekkel kapcsolatban.","shortLead":"Még rollerellenesnek sem kell lenni ahhoz, hogy lássuk: sok problémát kell rendezni az elektromos kétkerekűekkel...","id":"20201113_Nagy_gondban_a_kozossegi_rollerezes_de_mar_latjak_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec679d7-871c-4e61-904d-2fd030e60f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefc4318-3231-4575-8153-a8fa87a6bc2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Nagy_gondban_a_kozossegi_rollerezes_de_mar_latjak_a_megoldast","timestamp":"2020. november. 13. 11:17","title":"Nagy gondban a közösségi rollerezés, de már látják a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","shortLead":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","id":"20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4aff42-e649-4669-a164-1800ac4d6375","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","timestamp":"2020. november. 14. 16:36","title":"Három játékos sem lesz ott a válogatott szerbek elleni focimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások miniszterének megérzése szerint december végén, január körül tetőzhet a járvány – ha sikerül betartani a szigorításokat. ","shortLead":"Az emberi erőforrások miniszterének megérzése szerint december végén, január körül tetőzhet a járvány – ha sikerül...","id":"20201114_Kasler_Miklos_Nem_tudunk_hosszabb_tavon_gondolkodni_mint_23_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e989d1a-acf8-4b0b-9772-9080ebcba96a","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Kasler_Miklos_Nem_tudunk_hosszabb_tavon_gondolkodni_mint_23_het","timestamp":"2020. november. 14. 10:27","title":"Kásler Miklós: Ha muszáj, a felső tagozatban is jön a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","shortLead":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","id":"20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0339f8-922c-4569-9506-524db531f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","timestamp":"2020. november. 13. 15:55","title":"Egy-másfél órát kell várni a tesztelésre a csepeli mobil szűrőállomásnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe7c24-cf1e-45e7-a6d6-f947e4fbc7d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN8 prototípus harmadik tesztjénél derült ki, hogy szivárgással van dolguk, amit javítani kell.","shortLead":"Az SN8 prototípus harmadik tesztjénél derült ki, hogy szivárgással van dolguk, amit javítani kell.","id":"20201114_Elon_Musk_Csillaghajojaval_akadt_egy_kis_gond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fe7c24-cf1e-45e7-a6d6-f947e4fbc7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1b4d1-9333-44ad-a820-f2d87a5f410c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Elon_Musk_Csillaghajojaval_akadt_egy_kis_gond","timestamp":"2020. november. 14. 11:12","title":"Elon Musk Csillaghajójával akadt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni. Azt is pontosan kiszámolták, hogy az aktív klímavédelmet ígérő Joe Biden elnökké válásával mennyivel lassul a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedése. ","shortLead":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni...","id":"20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1680f1-08ed-4fb3-97b9-99ae104cb3f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"Joe Biden elnöksége áttörést hozhat a klímavédelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet a belvárosban. A járványhelyzet eközben az elmúlt 24 órában is ugyanolyan súlyos volt, mint az utóbbi napokban.","shortLead":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet...","id":"20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c13a8-b67e-4879-88be-dc40eb9a86d1","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","timestamp":"2020. november. 14. 19:35","title":"Mindenki kiözönlött az utcákra, mielőtt bezár újabb két olasz tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként beharangozott Szputnyik V gyártása még jó ideig nem indul be ipari méretekben. Emiatt természetesen késik az oltóanyag tervezett exportja is. ","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként...","id":"20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c194bab-2c0c-4388-80f7-aedcb4dbe455","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","timestamp":"2020. november. 13. 13:03","title":"Az oroszok még igen messze vannak attól, hogy sok vakcinát gyártsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]