Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási mérföldkőhöz érkezett augusztusban az Apple: elérte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt. Az azóta eltelt idő azonban hozott némi meglepetést.","shortLead":"Óriási mérföldkőhöz érkezett augusztusban az Apple: elérte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt. Az azóta...","id":"20181124_apple_billio_dollar_piaci_kapitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55536667-dc80-4b50-9296-582865db6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_apple_billio_dollar_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2018. november. 24. 14:03","title":"Nem tartott soká: már nem billió dolláros cég az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","shortLead":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","id":"20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900347c6-e89c-49cb-81bf-4feba162bc60","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","timestamp":"2018. november. 25. 10:45","title":"Karácsonyi csoda: újjászületik az olasz édesség, mert a dolgozók nem hagyták veszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","shortLead":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","id":"20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e438de-fbac-4326-9a61-24596b251fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","timestamp":"2018. november. 25. 09:33","title":"Felborult egy kocsi az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1bd4e0-9fe5-492d-84af-eeca52ff93d0","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","timestamp":"2018. november. 25. 14:06","title":"Will Smith lekötözte Lewis Hamiltont, és elszabadult az őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez – vette észre a Portfolio.hu.","shortLead":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez –...","id":"20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c604e5-84df-4771-b1ea-d5f2a1d04673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","timestamp":"2018. november. 25. 20:59","title":"Tőzsdére készül Leonardo DiCaprio vegán burgeres cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","shortLead":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","id":"20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500512e-7cfa-4dce-8cb5-b60b1cced9d9","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","timestamp":"2018. november. 24. 15:28","title":"Felvette a térfigyelő kamera, ahogy egy ház felrobban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e83444-dfac-4257-bce4-1c2cc4443cbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ökumenikus Segélyszervezet is megemlékezett a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a problémáról.","shortLead":"Az Ökumenikus Segélyszervezet is megemlékezett a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a problémáról.","id":"20181125_Monoklis_matrjoska_babak_a_nok_elleni_eroszak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e83444-dfac-4257-bce4-1c2cc4443cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31b0fe-e54c-42a6-a413-05013ff7ec42","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Monoklis_matrjoska_babak_a_nok_elleni_eroszak_ellen","timestamp":"2018. november. 25. 14:57","title":"Monoklis matrjoska babák a nők elleni erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]