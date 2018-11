Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték a kiadó vezérigazgató-helyettesévé, majd újabb két hónap elteltével a vezérigazgatói pozíciót is átvette, tulajdonszerzését nem jegyezték be.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték...","id":"20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765bdbd5-e2ed-45d8-87b7-b1a415cb4784","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","timestamp":"2018. november. 23. 12:05","title":"Matolcsy fiának már papírja is van róla, hogy övé az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","shortLead":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","id":"20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594af65-41b1-443b-9647-24254e5f4feb","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","timestamp":"2018. november. 22. 13:10","title":"Lélegzetelállító videó: ez a két síelő lesiklik a Stelvio-hágón, de nem akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trafó után a Szegedi Szabadtéri Játékokon is fellép majd a színész a sztrókja után.","shortLead":"A Trafó után a Szegedi Szabadtéri Játékokon is fellép majd a színész a sztrókja után.","id":"20181122_Megnezne_Kulka_Janost_a_szinpadon_Irany_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eecc18-31e2-4030-9d2e-360acece52b3","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Megnezne_Kulka_Janost_a_szinpadon_Irany_Szeged","timestamp":"2018. november. 22. 13:32","title":"Megnézné Kulka Jánost a színpadon? Irány Szeged!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen a rendelők kívül saját étterménél is megállt útközben.","shortLead":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen...","id":"20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56038104-9708-4a0f-8342-bde6b72be404","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","timestamp":"2018. november. 23. 11:59","title":"Védői szerint orvosi kezelésen járt M. Richárd, amikor megsértette a házi őrizet szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","shortLead":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","id":"20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f3dcfb-d5f2-4917-b5b0-f3c621653de4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","timestamp":"2018. november. 23. 10:28","title":"A Black Friday előtt szólt be Károly herceg a fogyasztói társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hágában indítottak pert, mert szerintük Oroszország nem működik együtt a nyomozás során. ","shortLead":"Hágában indítottak pert, mert szerintük Oroszország nem működik együtt a nyomozás során. ","id":"20181123_Bepereltek_Oroszorszagot_a_lelott_malaj_utasszallito_aldozatainak_csaladtagjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4d8d94-9312-4ab5-8639-3c8b379e7492","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Bepereltek_Oroszorszagot_a_lelott_malaj_utasszallito_aldozatainak_csaladtagjai","timestamp":"2018. november. 23. 16:52","title":"Beperelték Oroszországot a lelőtt maláj utasszállító áldozatainak családtagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol hiányoznak majd a milliárdok?","shortLead":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol...","id":"20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174384-6c22-4ad9-bb28-48fd922b49a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","timestamp":"2018. november. 23. 06:30","title":"Pöcegödör lett a szegedi Holt-Tiszából, ahol még a szúnyogoktól is pánik tör ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]