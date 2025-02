Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","shortLead":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","id":"20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"c2c35358-96ae-41e2-8832-b0db240e586c","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","timestamp":"2025. február. 21. 09:35","title":"A spanyol polgármester szerint Meghan Markle lenyúlta a városa címerét, de nincs pénzük perelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","shortLead":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","id":"20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177.jpg","index":0,"item":"e3ebb82f-aed2-4a13-9e47-03bf8f0aa236","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","timestamp":"2025. február. 22. 16:15","title":"Emma és a halálfejes lepke: szembenézés a világháború bűneivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c744b-7d77-4f77-8fc8-e49536cc6f5d","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Letartóztatták azt a kiskunhalasi orvost, aki kulcsszerepet játszott a transzneműek magyarországi ellátásában. Olyan emberek maradtak így gyógyszer és segítség nélkül, akik egy hormonterápia közepén állnak, és életük végéig rászorulnak a készítményekre. Egykori pácienseivel beszélgettünk.","shortLead":"Letartóztatták azt a kiskunhalasi orvost, aki kulcsszerepet játszott a transzneműek magyarországi ellátásában. Olyan...","id":"20250221_letartoztatott-doktorno-transz-paciensek-nemi-megerosito-mutet-transz-egeszsegugy-kulcsfigura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c744b-7d77-4f77-8fc8-e49536cc6f5d.jpg","index":0,"item":"f81056fd-dafc-41d3-8a38-b20c868343ed","keywords":null,"link":"/360/20250221_letartoztatott-doktorno-transz-paciensek-nemi-megerosito-mutet-transz-egeszsegugy-kulcsfigura","timestamp":"2025. február. 21. 06:30","title":"„Eljutottam arra a pontra, hogy inkább öngyilkos leszek” – egy letartóztatás miatt került bajba több ezer magyar transznemű ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c.jpg","index":0,"item":"3e23f939-215a-46f5-92e9-a4138e9e6c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","timestamp":"2025. február. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megtorlások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért történhetett meg a támadás.","shortLead":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért...","id":"20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250.jpg","index":0,"item":"eb3132d5-b6fa-4cac-bf1c-807fabc79a89","keywords":null,"link":"/elet/20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","timestamp":"2025. február. 20. 20:40","title":"Beperelte Nicolas Cage-t a volt neje, mert a közös fiuk rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. Kitárta lapjait az OpenAI, több területről is elárultak adatokat.","shortLead":"December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. Kitárta lapjait az OpenAI, több területről is...","id":"20250221_openai-chatgpt-hasznalati-adatok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"3fade27c-31c9-4394-918d-d17e3141b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_openai-chatgpt-hasznalati-adatok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 21. 14:03","title":"Tarol a ChatGPT: már heti 400 millió ember használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","id":"20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5.jpg","index":0,"item":"d330a583-9c15-4902-a621-bd5ae43e2c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","timestamp":"2025. február. 22. 12:26","title":"Gyorsabban öregszik el a magyar társadalom, mint a legtöbb európai országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]