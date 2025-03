Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","id":"20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a.jpg","index":0,"item":"5ab2f2bb-7852-489b-9968-cf1d521154d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","timestamp":"2025. március. 09. 12:42","title":"Mesterséges intelligencia készítette fotóval trollkodták meg Novák Előd kismama-szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: új világ, régi kohászat.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"45e9fb59-817e-42e5-ba45-44707f817658","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","timestamp":"2025. március. 09. 06:00","title":"Giorgia Meloni, Orbán Viktor és az ózdi kohászok │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","id":"20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250.jpg","index":0,"item":"47404c04-b48c-473f-9848-e31d0adce915","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","timestamp":"2025. március. 10. 11:00","title":"A Spar, az Aldi és a Tesco teljes kiőrlésű pékáruit is vizsgálja a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg. Így is kiolvasható volt belőle az újabb hiba.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg...","id":"20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"802b1db8-7718-43b1-8a41-a809e070537c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","timestamp":"2025. március. 10. 14:39","title":"Paks II.: a januárban beomlott munkagödör mellett egy másik munkagödörben is kivitelezési hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek az összeesküvés-elméletekben, minél furcsább dolgokkal találják szembe magukat.","shortLead":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek...","id":"20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"69aba1b2-0835-46d7-804e-3683d024e6e4","keywords":null,"link":"/elet/20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 16:05","title":"Mi térít el valakit az oltásellenességtől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy valótlanságot állít a növényi olajokról. A motivációja egyelőre nem ismert.","shortLead":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi...","id":"20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe.jpg","index":0,"item":"97a06639-8428-4afe-9bbc-5f9c5eeba631","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","timestamp":"2025. március. 10. 20:03","title":"Egyértelmű eredmény: ha vaj helyett növényi olajat fogyaszt, csökken a halálozás kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]