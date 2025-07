Magyarok ellen indult eljárás, hat hónapra kitiltották őket a csíkszeredai stadionból

Péntek este az FK Csíkszereda–Rapid Bukarest bajnoki mérkőzés szünetében öt felfegyverzett csendőr jelent meg a csíkszeredai stadion VIP-páholyában, és eljárás alá vont hat magyar vendéget alkohol állítólagos fogyasztása miatt – írja a Nemzeti Sport. A román törvények értelmében sporteseményeken tilos az alkoholfogyasztás.

Az FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán a lapnak azt mondta: „Tudtunk erről a törvényről, érvényben van az első és a másodosztályban is, rajta van a belépőjegyeken is, hogy tilos az alkoholfogyasztás a stadionban, mégis különös, hogy most hirtelen milyen fontos volt a csendőrségnek ezt ellenőriznie, szerintem ez a vicc kategória, eléggé egyértelmű, hogy erődemonstráció volt a részükről.”

A Nemzeti Sport úgy tudja, mind a hat néző magyarországi, és feltehetően a Csíkszeredához közeli Tusványos fesztiválra érkeztek Erdélybe. Van köztük nő és fiatalkorú is, és helyben hozott azonnali döntés keretében 50 euró bírságot kaptak, illetve hat hónapra kitiltották őket a csíkszeredai stadionból.

