A HBO Max üzeni: vagy nem adja oda a jelszavát senkinek, vagy nem tudja tovább nézni a streaminget

A Warner Bros. Discovery még 2024 novemberében jelentette be, hogy a vállalat a Netflixhez és a Disney+-hoz hasonlóan fog fellépni a Max-jelszavak megosztása ellen. A streaming platformból azóta ismét HBO Max lett, a vállalat pedig nemrég azt közölte a befektetőkkel, hogy szeptembertől az eddiginél sokkal agresszívebben lép majd fel annak érdekében, hogy a felhasználók ne osszák meg más felhasználókkal a jelszavaikat.

JB Perrette, a Warner Bros. Discovery streaming- és játékrészlegének vezetője szerint ez első körben csak egy nagyon határozott üzenet kiküldését jelenti, decemberig azonban minden olyan technikai kiskaput igyekszik majd felszámolni a vállalat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fiókokhoz tartozó jelszavak megosztását.

A vállalat már teszteli azt a megoldást, ami megállapítja, hogy „ki a jogos felhasználó, és ki nem az”. Vagyis lényegében aki eddig más jelszavával használta a platformot, és az év végéig nem köt saját előfizetést, az nem fogja tudni tovább nézni a filmeket, sorozatokat.

A szakember szerint eddig a jelszómegosztással való felhagyás inkább önkéntes alapú volt. Most az üzenet igyekszik egy kicsit nyomatékosítani, hogy a cég elérje a célját. Ezzel mostantól gyakrabban találkozhatnak a felhasználók, ám még mindig átugorhatják.

A vállalat bízik abban, hogy ezek a lépések pénzügyi haszonnal járnak. Perette szerint ez valószínűleg a negyedik negyedévben kezd el látszani, és 2026-ban lesz igazán erős. Az Engadget megjegyzi: a vállalat részéről a módosítás nem egy kétségbeesett lépés, az HBO Max ugyanis a névváltoztatások ellenére az elmúlt negyedévben 3,4 millió új előfizetővel bővült.

Mint ismert, Magyarországon 2021 márciusában váltott nevet az addig HBO GO néven ismert platform, és lett HBO Max. Majd 2024 májusában jött az újabb névváltás, és maradt a Max. Gondolná az ember: ennyiszer nem lehet átmárkázni valamit, pláne vissza, egy korábbi állapotára, de a Warner idén májusban közölte: visszatér az eggyel korábbi név, és még a nyár folyamán újból az HBO Max márkával találkozhatnak a platform előfizetői. Az HBO Max név végül júliusban tért vissza Magyarországra.

