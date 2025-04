Megosztja a Max-előfizetését a nem önnel egy háztartásban élő barátaival, ismerőseivel? Nos, mostantól minden ilyen személy után havi 8 dollár felárat kell fizetnie. Ez körülbelül 2900 forintnak felel meg, de fontos megjegyezni, hogy az árazásban biztosan lesznek régiós eltérések – és hát nehéz elképzelni, hogy egy ilyen felár annyi legyen, mint a jelenlegi alap csomag díja (ami 2900 forint).

A Netflix esetében jelenleg Magyarországon havi 1200 forint az úgynevezett „vendégfelhasználói díj”, ami lényegében az, amit most a Max is bevezet – és a Netflix is 8 dollárt kér ezért az Egyesült Államokban.

Mint az Engadget megjegyezi, a felár egységes lesz valamennyi előfizetési szint esetében, tehát nem számít, hogy az olcsóbb vagy a drágább csomagot használja – ugyanannyit kell fizessen minden vendégfelhasználó után.

Hogy milyen ütemben vezeti be a Max a szigorítást, egyelőre nem ismert. Jelen sorok szerzője egyelőre nem tapasztalt semmilyen figyelmeztetést erre vonatkozóan, és a beállítások között sincs lehetőség vendégfelhasználó hozzáadására.

