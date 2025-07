Magyarországra is visszatért az HBO Max, itt vannak az átállás részletei

„Ugyanaz az app. Régi-új név. A csavar, amire mindenki várt: a Max mostantól HBO Max” – ezzel a tömör leírással adta ki a Warner Bros. Discovery a mobilos alkalmazásboltokban azt a frissítést, ami sokadjára is megváltoztatja a hozzá tartozó streamingplatform nevét.

Mint ismert, Magyarországon 2021 márciusában váltott nevet az addig HBO GO néven ismert platform, és lett HBO Max. Majd 2024 májusában jött az újabb névváltás, és maradt a Max. Gondolná az ember: ennyiszer nem lehet átmárkázni valamit, pláne vissza, egy korábbi állapotára, de a Warner idén májusban közölte: visszatér az eggyel korábbi név, és még a nyár folyamán újból az HBO Max márkával találkozhatnak majd a platform előfizetői.

Ez végül július 9-én világszerte, így Magyarországon is megtörtént. A korábbi max.com már az hbomax.com oldalra irányítja át a felhasználókat, és a bal felső sarokban is az HBO Max – a korábbihoz képest minimálisan átdolgozott – logója látható.

Örvendetes, de ezúttal az átállás tényleg kimerül a logó és a név leváltásában: nem kell új alkalmazást letölteni, ugyanis az eddig használt frissül. Sőt: tapasztalataink szerint a frissítés sem kötelező azonnal, a még korábbi verziójú-ikonú app is működik tovább, de már az HBO Max arculati elemeivel. (Ezt Androidon és iOS-en is kipróbáltuk, valamint egy Apple TV médiaboxon.) A tartalmakat illetően nem látni változást, minden a megszokott mederben folyik tovább. Az előfizetési díjak is változatlanok.

