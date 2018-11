Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak kritikájaként sokszor elhangzó kérdést most épp a Honvédkórház koraszülött intenzív osztályának bezárása tette aktuálissá: bár itt nem lélegeztetőgépekről, hanem szakorvosi bérekről van (lenne) szó, szakmai és szülői szervezetek körében is forrnak az indulatok a már nem is cáfolt lépés miatt. ","shortLead":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak...","id":"20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e4baf-f762-46e0-a3eb-ffa70ed9040c","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","timestamp":"2018. november. 29. 11:00","title":"\"Ez egyszerűen nem történhet meg!\" – óriási indulatokat kavart a koraszülöttcentrum bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újjászervezésnek mondják.","shortLead":"Újjászervezésnek mondják.","id":"20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715cae4c-0b99-4cc2-9033-ac5f937e240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","timestamp":"2018. november. 29. 17:55","title":"Feloszlatják a budaörsi Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már bejutott, az további előnyöket kap.","shortLead":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már...","id":"20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9357ac-89f0-471d-90a5-ee66d3094b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","timestamp":"2018. november. 29. 12:40","title":"300-400 ezer ember lakhatása kerül veszélybe a Nemzeti Eszközkezelő bezárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt elküldeni.","shortLead":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt...","id":"20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a4400-1e83-4830-97c4-af292c3c5182","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 29. 16:10","title":"Műszaki cikket ígérgető csalót keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egyes játékosok intravénásan kapták az anyagot, amelytől a klubok azt remélték, segíti a regenerációt.","shortLead":"Egyes játékosok intravénásan kapták az anyagot, amelytől a klubok azt remélték, segíti a regenerációt.","id":"20181129_Szivelegtelenseget_allapitottak_meg_3_focistanal_miutan_ciprusi_klubok_ismeretlen_szert_adtak_be_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba99a4-a73e-4f91-8a18-fa83e1d06e28","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Szivelegtelenseget_allapitottak_meg_3_focistanal_miutan_ciprusi_klubok_ismeretlen_szert_adtak_be_nekik","timestamp":"2018. november. 29. 17:27","title":"Szívelégtelenséget állapítottak meg 3 focistánál, miután ciprusi klubok ismeretlen szert adtak be nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerint a dunaszerdahelyi férfi büntethető, kezelésre lenne szüksége.","shortLead":"Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerint a dunaszerdahelyi férfi...","id":"20181129_Az_elmeorvos_szerint_segitsegre_lenne_szuksege_Pasztor_Anna_zaklatojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9540b39-f10a-4f32-a757-08dd892d06c9","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Az_elmeorvos_szerint_segitsegre_lenne_szuksege_Pasztor_Anna_zaklatojanak","timestamp":"2018. november. 29. 08:56","title":"Az elmeorvos szerint segítségre lenne szüksége Pásztor Anna zaklatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]