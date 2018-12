Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f66e47-6fe7-42f6-bc09-b8d81ce7fdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","timestamp":"2018. december. 23. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak, akik engedték, hogy Jézusról olyanokat mondjanak, ami nem tűr nyomdafestéket. A kultúrában pedig nem ismer jobb- vagy baloldalt.","shortLead":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak...","id":"20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46cd715-d5f1-4018-9c35-b709f81de74e","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","timestamp":"2018. december. 23. 07:51","title":"Balog Zoltán: A tehetetlen dühöt látom, ennyit tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump elnöknek az illegális migránsok menedékkérelmének elutasítására vonatkozó döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump...","id":"20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f987d771-b5c3-4129-ad65-955b9931515e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","timestamp":"2018. december. 22. 08:25","title":"Trump nem szigoríthat a menedékeljáráson, Bush bírója a liberálisok mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki tudatosan dönt így, vagy valamilyen veszteség következtében ünnepel egyedül. Mindkét esetre vannak jól bevált trükkök és módszerek, a legfontosabb azonban, hogy ne engedjen a nyomásnak: a karácsonynak nem kell olyannak lennie, mint a filmekben.","shortLead":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki...","id":"20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37869c-652a-4ff4-b40e-5de9f221f72f","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","timestamp":"2018. december. 23. 12:30","title":"Ha tudja, hogy egyedül tölti a karácsonyt, kapcsolja ki az okostelefont!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a maga szokásos módján reagált: azt írta, semmit sem jelent, hogy távozott az Iszlám Állam (IS) ellen harcoló nemzetközi koalícióba delegált amerikai csúcsképviselő.","shortLead":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald...","id":"20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c29f8d6-02ba-4524-9356-3de51ea3c6d7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","timestamp":"2018. december. 23. 11:59","title":"Újabb magasrangú diplomata hagyta ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth téren, a szánkókkal körbebástyázott karácsonyfa mellett kezdődő vagy végződő túlóratörvény-elleni tüntetésekre reagált a magyar Banksy egy új mémmel.","shortLead":"A Kossuth téren, a szánkókkal körbebástyázott karácsonyfa mellett kezdődő vagy végződő túlóratörvény-elleni...","id":"20181223_Szankora_cserelte_Basky_a_kisvonatot_Orban_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0350e84f-b2aa-4003-a841-9e75c2825910","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Szankora_cserelte_Basky_a_kisvonatot_Orban_alatt","timestamp":"2018. december. 23. 16:53","title":"Szánkóra cserélte Basky a kisvonatot Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik cikkét is.","shortLead":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik...","id":"20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f487260-0b3a-43a2-8ce8-de6e559c099d","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","timestamp":"2018. december. 22. 16:47","title":"New York Times: Orbán szokatlan jelenséggel szembesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap, amikor tűz ütött ki a házban.","shortLead":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap...","id":"20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da5f9d-027c-4f19-8afa-24180cd6d8a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","timestamp":"2018. december. 23. 15:48","title":"Lakástűzben meghalt három kisgyerek Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]