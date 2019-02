Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak a Momentum elnökségének tagja. Hajnal Miklós állítja, a párt transzparensen működik, nem történtek pénzügyi szabálytalanságok, de ezt majd az e célra létrehozott ellenőrző testület fogja kivizsgálni. \r

\r

","shortLead":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak...","id":"20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3017511-50ce-45cc-a3ba-deb097090c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","timestamp":"2019. február. 05. 18:22","title":"„Tökéletes töltény a propagandafegyverbe” – a Momentum a Figyelő-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","shortLead":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","id":"20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12976b9-6595-4c87-9e08-9065d4907ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"Agyrákot kamuzott magának egy amerikai író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem marad köszönet nélkül a kis Grant Thompson, aki nem csak felfedezte, jelentette is az Apple rendszerében talált komoly szoftverhibát. Egy, a cég magasrangú beosztottja már fel is kereste a családot, hogy mivel tudnák honorálni a nem mindennapi felfedezést.","shortLead":"Mégsem marad köszönet nélkül a kis Grant Thompson, aki nem csak felfedezte, jelentette is az Apple rendszerében talált...","id":"20190205_apple_facetime_hiba_hallgatozas_grant_thompson_hibavadasz_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4c3aa4-c153-475f-95fe-663952f0959b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_apple_facetime_hiba_hallgatozas_grant_thompson_hibavadasz_program","timestamp":"2019. február. 05. 21:33","title":"Milliókat kaphat az Apple-től a tizenéves, aki felfedezte a FaceTime hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","shortLead":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","id":"20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d41da-a77d-4526-bf77-de4e2a2efac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","timestamp":"2019. február. 06. 22:20","title":"Rabosították a Klubrádió műsorvezetőjét, mert azt hitték, csal a rokkantkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora és a Riporterek Határok Nélkül kapják a nemzetközi Dan David-díjat a demokrácia védelmében tett erőfeszítéseikért.","shortLead":"Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora és a Riporterek Határok Nélkül kapják a nemzetközi Dan David-díjat a demokrácia...","id":"20190206_Demokraciavedo_nemzetkozi_dijat_kap_a_CEU_rektora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4476e8-6b40-43bd-a7bc-42d61a3dc82e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Demokraciavedo_nemzetkozi_dijat_kap_a_CEU_rektora","timestamp":"2019. február. 06. 16:50","title":"Demokráciavédő nemzetközi díjat kap a CEU rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","shortLead":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","id":"20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0cd18c-a270-4821-a253-1e5fd77320f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2019. február. 06. 13:10","title":"Drágul a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","shortLead":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","id":"20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb21b84-69e1-42d1-99ad-070b1e69eb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","timestamp":"2019. február. 06. 08:22","title":"Kiszámolták, hány évig kell dolgozni egy 50 négyzetméteres budapesti lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]