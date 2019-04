Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","shortLead":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","id":"20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2165bd4b-2953-4b9f-bab1-3c5d2a3e9506","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:03","title":"Ma szavaznak csak a parlamentben a családvédelmi akciótervről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de","c_author":"Farkas Zoltán","category":"vilag","description":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament épülete előtt a britek azonnali EU-kilépését akarók, és most erősen felháborodottak között várakozott.","shortLead":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament...","id":"20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3fdaed-8c7f-4e34-ba3b-bfd34ce2cf96","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 30. 19:56","title":"Akik úgy érzik, ellopták tőlük a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61bf7c-91ad-401e-807d-c8ff45561faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","timestamp":"2019. március. 31. 12:30","title":"Nincs itthon Orbán, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági struktúra, akkor a béremelkedés versenyhátrányt is jelenthet a cégek számára.","shortLead":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági...","id":"20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72467-b17d-4ff9-8a85-2b21aab14e07","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. március. 31. 08:43","title":"Rövidesen jöhet a 400 ezres átlagfizetés, de ennek veszélyei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"Adozona.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj vásárlásnál. ","shortLead":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj...","id":"20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c66431-e997-4bc0-b684-a7421b602abb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","timestamp":"2019. március. 31. 09:56","title":"Szigorúbb ügyfélazonosítást kérnek az e-útdíjnál és matricánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak létre, és a vegyület erősen mérgező.","shortLead":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak...","id":"20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd41fbc2-3ed7-4b62-bb0a-3da97cc0102a","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. március. 31. 19:50","title":"A Jobbik szerint veszélyes anyagot kívánnak gyártani a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes appról van szó, azonban felvet némi adatvédelmi aggályt.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes...","id":"20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec775335-59ad-4ce8-be35-5a76b04699c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","timestamp":"2019. március. 30. 15:03","title":"Ezt az alkalmazást nehogy feltegye a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően találomra választotta ki áldozatait az az ismeretlen tettes, aki egy nőt és három férfit késelt meg az észak-londoni kerületben a hétvégén.","shortLead":"Feltehetően találomra választotta ki áldozatait az az ismeretlen tettes, aki egy nőt és három férfit késelt meg...","id":"20190331_Keselesek_Edmontonban_negyen_megsebesultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3b323-b77b-469a-a102-b8178046861c","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Keselesek_Edmontonban_negyen_megsebesultek","timestamp":"2019. március. 31. 17:55","title":"Négy embert késeltek meg Észak-Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]