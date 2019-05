Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök találkozik a Fehér Házban. Arra viszont senki nem gondolt, hogy Kövér László ellopja a show-t. A hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök...","id":"20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821715c-f486-4a66-83e3-efbe2a9769df","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2019. május. 19. 16:00","title":"Kövér legyőzte Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a Párbeszéd szombati budapesti kampányrendezvényén.","shortLead":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének...","id":"20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eea6a9-67f7-4f54-94c7-6a3eba698a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","timestamp":"2019. május. 18. 13:07","title":"MSZP: a választás tétje a szélsőjobb megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","shortLead":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","id":"20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb57f1e-2d89-44c4-aa68-0575ea9eb7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","timestamp":"2019. május. 19. 10:15","title":"Ujhelyi: az osztrák alkancellár bukása az első a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint az óceán egyik legrettegettebb ragadozója \"meglepően lusta\" vadász.","shortLead":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint...","id":"20190519_tigriscapak_vadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416662e9-a27d-47fb-b453-8973509348bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_tigriscapak_vadaszat","timestamp":"2019. május. 19. 16:03","title":"Meglepően lusták: oroszlán módjára vadásznak a tigriscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","shortLead":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","id":"20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52ba35b-155b-468c-a2a5-fe4fdaddb3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","timestamp":"2019. május. 18. 21:25","title":"Megszólalt az osztrák elnök is: csak az előrehozott választással állítható vissza a bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez aztán a vallomás! ","shortLead":"Ez aztán a vallomás! ","id":"20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb34b479-9128-46bf-8390-0b21351428c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","timestamp":"2019. május. 19. 14:46","title":"Ön észrevette a \"Szeretlek, Zsolti\"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]