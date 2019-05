Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","shortLead":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","id":"20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6959d5-091c-4d1b-a5b7-f126481b4b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","timestamp":"2019. május. 17. 11:53","title":"Gomperz: Őrült férfiak ketrece","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8767160-4120-44a9-9768-9bc39aa9973f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rejtélyes kéziratról hitték már azt, hogy kódolva van, vagy hogy valamilyen egzotikus nyelven írták, de eddig mindenkinek beletört a bicskája. Most végre kiderült, hogy milyen nyelven írták. ","shortLead":"A rejtélyes kéziratról hitték már azt, hogy kódolva van, vagy hogy valamilyen egzotikus nyelven írták, de eddig...","id":"20190516_Megfejtettek_az_eddig_erthetetlen_Voynichkezirat_rejtelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8767160-4120-44a9-9768-9bc39aa9973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d91e0-4e8f-4e17-b538-7489a859f44d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_Megfejtettek_az_eddig_erthetetlen_Voynichkezirat_rejtelyet","timestamp":"2019. május. 16. 11:31","title":"Megfejtették az eddig érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","shortLead":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","id":"20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad35969-c14b-4bee-ab92-bb46009f8050","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","timestamp":"2019. május. 16. 17:44","title":"Jól vizsgázott a választási informatikai rendszer az NVI szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65d73e-0431-49e2-9314-658e22e3e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek az új, mohácsi Duna-híd tervezésére kiírt közbeszerzésen. A híd megépítése gyakorlatilag a rendszerváltás óta húzódik.","shortLead":"Győztest hirdettek az új, mohácsi Duna-híd tervezésére kiírt közbeszerzésen. A híd megépítése gyakorlatilag...","id":"20190516_Egymilliardert_terveznek_uj_hidat_a_Dunara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a65d73e-0431-49e2-9314-658e22e3e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99286a3c-a18b-4bd6-8089-8d2f90ed47e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Egymilliardert_terveznek_uj_hidat_a_Dunara","timestamp":"2019. május. 16. 14:20","title":"Egymilliárdért terveznek új hidat a Dunára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus megállítaná Donald Trumpot és a dolgozó embereket helyezné előtérbe. ","shortLead":"A politikus megállítaná Donald Trumpot és a dolgozó embereket helyezné előtérbe. ","id":"20190516_Indulna_a_demokrata_elnokjeloltsegert_a_New_Yorki_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd8e6ce-bf01-4870-8117-b0991a336088","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_Indulna_a_demokrata_elnokjeloltsegert_a_New_Yorki_polgarmester","timestamp":"2019. május. 16. 14:48","title":"Indul a demokrata elnökjelöltségért a New York-i polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","shortLead":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","id":"20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917296e3-9c5f-4d70-8167-4f7290a7f105","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","timestamp":"2019. május. 17. 07:16","title":"Luxusterepjárót lízingel Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]