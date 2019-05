Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői szerint a felhasználók nagyon szeretik a platformra feltöltött sztorikat, ezért egy újabb helyen is felbukkannak ezek a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői szerint a felhasználók nagyon szeretik a platformra feltöltött sztorikat, ezért egy újabb...","id":"20190516_instagram_stories_felfedezes_kereses_tartalom_kontent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb437fe-51e5-4e74-a162-a4e040559dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_instagram_stories_felfedezes_kereses_tartalom_kontent","timestamp":"2019. május. 16. 19:10","title":"Használja az Instagramot? Érdemes frissíteni, könnyebben lehet megtalálni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09eb50c5-9027-4482-9914-69e00279fafe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt mondta, Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni az ország légvédelmi rendszerét.","shortLead":"Azt mondta, Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni az ország légvédelmi rendszerét.","id":"20190518_Szijjarto_Peter_amerikai_fegyverekert_lobbizott_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09eb50c5-9027-4482-9914-69e00279fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d8b6bc-1772-4451-bb8d-3158384c0cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Szijjarto_Peter_amerikai_fegyverekert_lobbizott_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 18. 08:20","title":"Szijjártó Péter amerikai fegyverekért lobbizott Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban. Szerencsére van megoldás. ","shortLead":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban...","id":"20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9c126-836f-4fef-a665-7fdf50e9437a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","timestamp":"2019. május. 17. 14:03","title":"Kezdenek kifogyni a telefonszámokból a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fe4b67-38d6-42f1-a2c9-da3103e3a016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem követendő példaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Nem követendő példaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt. ","id":"20190516_orban_viktor_kampany_ausztria_liberalis_europai_parlament_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29fe4b67-38d6-42f1-a2c9-da3103e3a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd67883-c644-478e-a44b-afd42f76eec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_orban_viktor_kampany_ausztria_liberalis_europai_parlament_valasztas","timestamp":"2019. május. 16. 21:10","title":"Orbán arcával kampányolnak az osztrák liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba5adb7-1bd7-48db-9c25-c9f7493ddf87","c_author":"Hont András","category":"tudomany","description":"Cenzúráról sipákol a cenzorállam megannyi beosztottja, mert a Facebook nem tart igényt gazdái lopott pénzére.","shortLead":"Cenzúráról sipákol a cenzorállam megannyi beosztottja, mert a Facebook nem tart igényt gazdái lopott pénzére.","id":"20190517_Hont_A_Nagy_Facebookrinya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba5adb7-1bd7-48db-9c25-c9f7493ddf87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f916-3ae1-4e8f-bcac-14895a971a1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Hont_A_Nagy_Facebookrinya","timestamp":"2019. május. 17. 16:36","title":"Hont: A Nagy Facebook-rinya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","shortLead":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","id":"20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da021e-f5f9-45f7-8447-b1a026332dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Spekulációk és kartellezés miatt büntetett meg öt nagybankot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5c66c-e676-4829-bdcc-41c0acd9474c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Joó Hajnalka, lapunk munkatársa kapta idén a Bossányi Katalin-díjat. A rangos elismerést azoknak a kollégák ítélik oda, akik tevékenységükkel az 1999-ben meghalt újságírónő szellemiségét őrzik. A Bossányi Katalin-díjat életművéért idén Bolgár György is megkapta. Farkas Zoltán, a HVG volt gazdasági rovatvezetője Joó Hajnalkáról szóló laudációját változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"Joó Hajnalka, lapunk munkatársa kapta idén a Bossányi Katalin-díjat. A rangos elismerést azoknak a kollégák ítélik oda...","id":"20190516_Ujabb_rangos_dijar_kapott_a_hvghu_munkatarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad5c66c-e676-4829-bdcc-41c0acd9474c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eacee0e-56e0-4f1f-bc79-cc307dffb70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Ujabb_rangos_dijar_kapott_a_hvghu_munkatarsa","timestamp":"2019. május. 16. 17:25","title":"Újabb rangos díjat kapott a hvg.hu munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]