[{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb a tankoláskor esett vízbe.","shortLead":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb...","id":"20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32119a-070f-4311-b866-237c76b67b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:03","title":"Már készülődik a francia feltaláló, vasárnap légdeszkával repülheti át a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","shortLead":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","id":"20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59232c-a64c-49a0-abcf-3e3fd4b3279a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi villanyautó, nem megnövelt, hanem csökkentett hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra ítélték azért, mert egy videóban eljátszotta egy részeg rendőr szerepét. A hatóságok szerint a színész egyrészt rossz színben tüntette fel a rendőröket, másrészt engedély nélkül vett fel egyenruhát.","shortLead":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra...","id":"20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af3c94-ffc5-4589-bfc5-af85b6388309","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:45","title":"Nyolc nap börtönt kapott egy orosz színész, mert részeg rendőrt alakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni, látható az RTL Klub Híradójának anyagában.\r

","shortLead":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni...","id":"20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d94fe1a-3a28-4bb9-8351-9af0feacfaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:41","title":"\"Voltam valaki, most semmi vagyok\" megszólalt a budafoki, hajléktalanszállóra száműzött bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak egy kis extrát a fejlesztők.","shortLead":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak...","id":"20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5723d-21f6-4711-a362-03d2320f49e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:03","title":"Új funkciót kap az előfizetéses YouTube, szebbek lesznek a letöltött videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt pótlóbusz közlekedik Zugló, vasútállomás és a Lehel utca/Róbert Károly körút között.\r

","shortLead":"A baleset miatt pótlóbusz közlekedik Zugló, vasútállomás és a Lehel utca/Róbert Károly körút között.\r

","id":"20190802_Kilencen_serultek_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda999b9-2fed-4393-bb09-56829e6102ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kilencen_serultek_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:19","title":"Kilencen sérültek meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62db42b-034c-4288-a2bd-6efbd415216f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mentőt hívtak hozzá, de nem sikerült megmenteni az életét. ","shortLead":"Mentőt hívtak hozzá, de nem sikerült megmenteni az életét. ","id":"20190802_Tuladagolas_elhunyt_Kennedy_unoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62db42b-034c-4288-a2bd-6efbd415216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95155dbb-a18d-46d9-b6f3-ba829bd4d136","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Tuladagolas_elhunyt_Kennedy_unoka","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Túladagolásban halt meg Robert F. Kennedy 22 éves unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]