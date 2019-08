Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi legnagyobb, 12,5 milliárd tonna felszíni jégveszteséget.","shortLead":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi...","id":"20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3081152d-27c4-4c6a-bce8-899ad931ed39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:03","title":"Végre jó hír érkezett a grönlandi jégolvadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat. A funkció végre elkészült, a cég pedig elkezdte bekapcsolni.","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat...","id":"20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d47ffe-0ce7-4981-be69-dec87e30161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:03","title":"Magyarországra is elhozza sétálós csodafunkcióját a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","shortLead":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","id":"20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9f169a-d26b-49e9-a492-9a30d8ed41ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:37","title":"Felháborítónak tartja a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékesekkel példálózó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.","shortLead":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem...","id":"20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e4392-9da3-451d-a8a3-eaa269abd364","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:31","title":"Reagált a Coca-Cola a Hit Gyülekezete kirohanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták letartóztatni Almazbek Atambajev ex-államfőt, csütörtökön egy páncélossal törték be a korrupcióval vádolt ex-államfő erőddé átalakított házának kapuját.","shortLead":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták...","id":"20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdce2fb-8ff4-434e-8771-fdd82ca23ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"A második ostrommal sikerült őrizetbe venni a kirgiz ex-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a2c1f2-354d-4874-bb7a-f0fcb3c16b40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt városi autó életében véget ér egy korszak, amit egy limitált szériás búcsúzó modellel ünnepel meg a gyártó.","shortLead":"A szuperkompakt városi autó életében véget ér egy korszak, amit egy limitált szériás búcsúzó modellel ünnepel meg...","id":"20190808_13_millio_forintos_arcedulaval_bucsuszik_a_benzines_apro_smart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a2c1f2-354d-4874-bb7a-f0fcb3c16b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc660776-5590-422a-a475-4fed2c0b1cc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_13_millio_forintos_arcedulaval_bucsuszik_a_benzines_apro_smart","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:21","title":"13 millió forintos árcédulával búcsúszik a benzines, apró Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2bc56-71fc-4e7a-80a5-a3696ec382bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erdoğan ki akarja radírozni az emberek emlékezetéből a 2016-os puccskísérlettel összekötött Fethullah Gülen alakját. Könyvkiadókat és szerkesztőségeket zárnak be, írókat vallatnak, és tudósokat bocsátanak el az egyetemekről.","shortLead":"Erdoğan ki akarja radírozni az emberek emlékezetéből a 2016-os puccskísérlettel összekötött Fethullah Gülen alakját...","id":"20190807_Tobb_mint_300_ezer_konyvet_semmisitett_meg_a_torok_kormany_es_ez_meg_nem_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2bc56-71fc-4e7a-80a5-a3696ec382bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0d75bf-a8cc-4574-8b5b-784b6fd2524a","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tobb_mint_300_ezer_konyvet_semmisitett_meg_a_torok_kormany_es_ez_meg_nem_a_vege","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:18","title":"Több százezer könyvet semmisített meg a török kormány, és ez még nem a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]